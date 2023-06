„Am Ende mehr Schulden, als er bezahlen kann“: Wo die Gefahren von Paypal und Klarna liegen

Von: Lea Seitz

Einfach, schnell und beliebt: Online-Bezahldienste wie Paypal oder Klarna werden gerne genutzt. Doch wo liegen die Gefahren des Bezahlens auf einen Klick?

Kassel – Bestellt man einen Artikel im Internet, kann man beim Bezahlen außer Kreditkarte, Rechnung und Vorkasse meist auch Paypal oder Klarna wählen. Die Online-Bezahldienste sind einfach, schnell und beliebt. Nach der Studie „Online-Payment 2022“ des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI ist Paypal im Jahr 2021 mit 28,2 Prozent die zweitbeliebteste Bezahlart bei Online-Käufen. Doch egal, ob Klarna oder Paypal: Auf einige Punkte sollten Verbraucher bei Nutzung der Online-Bezahldienste achten.

Klarna und Paypal: Einfach, schnell – und völlig kostenlos?

Bezahlt man Beträge sofort über Paypal, ist diese Leistung kostenlos. Auch für das Überweisen an Freunde erhebt der Dienst keine Kosten – solange es sich um eine Inlandstransaktion handelt. Gebühren fallen zum Beispiel bei geschäftlichen Transaktionen, bei persönlichen internationalen Transaktionen oder bei der Überweisung von Paypal auf das eigene Bankkonto an.

Das Bezahlen mit Paypal und Co. birgt auch Gefahren.

Was Klarna anbelangt, so geben Verbraucher auf der Webseite der Verbraucherzentrale an, versehentlich statt eines Rechnungskaufs den Ratenkauf ausgewählt zu haben. Ob aber unabsichtlich oder nicht: Ratenzahlung zählt als Kredit und kann sich sogar negativ auf den eigenen Schufa-Eintrag auswirken.

Schufa warnt: „Wer sich das nicht aufschreibt, hat am Ende mehr Schulden, als er bezahlen kann“

Bei Paypal kann man statt der Sofortbezahlung auch „Später bezahlen“ wählen. Auch hier ist es möglich, den Betrag in Raten zu unterteilen, was als Kredit gewertet wird. Oder man wählt einen Zeitraum, nachdem man die gesamte Summe bezahlt. Die Schufa warnt auf ihrer Seite übrigens vor diesen sogenannten „Buy now, pay later“-Angeboten, bei denen man die Ware zwar sofort erhält, aber erst später dafür zahlen muss.

Sie zitiert dazu die deutschen Banken- und Finanzaufseher: „Buy-now-pay-later-Angebote fühlen sich nicht wie Geldausgeben an. Das ist das Verführerische.“ Außerdem wird ergänzt: „Wer solche Möglichkeiten öfter nutzt, braucht viel Disziplin, um den Überblick zu behalten. Wie hoch sind meine Ausgaben und wann muss ich was zahlen? Wer sich das nicht aufschreibt oder in einer App organisiert, hat am Ende mehr Schulden, als er bezahlen kann.“

Wer den Überblick nicht behält und nach dem Zeitraum die Summe nicht bezahlen kann, muss Zinsen zahlen. Bei Klarna ist das ein effektiver Jahreszins in Höhe von 14,79 Prozent – das macht also bei einer Kaufsumme von 499 Euro in sechs Monaten gut 20 Euro zusätzliche Kosten, wie der Online-Ratgeber Finanztip ausgerechnet hat. Paypal fordert 9,99 Prozent – in diesem Fall muss der Käufer im gleichen Zeitraum also 14 Euro mehr zahlen.

Sicheres Passwort? Paypal und Klarna sind beliebtes Hacker-Ziel

Sowohl bei Klarna als auch bei Paypal ist ein weiteres Risiko gegeben, das Online-Konten jeglicher Art betrifft: die Sicherheit des Passworts. Bei den eigenen Finanzen sollte darauf extra geachtet werden. Sonst kann das eigene Konto leicht zum Opfer von Hackern werden, die dann auf fremde Kosten im Internet in einen Shoppingrausch verfallen könnten.

Beim Kauf mit Klarna sollte man bestimmte Aspekte beachten.

Auch sind Paypal- und Klarnanutzer beliebte Ziele für Phishing-Angriffe, bei denen die Cyber-Verbrecher täuschend echte Mails nach Vorlage Paypals oder Klarnas verschicken. Ebenso sollte man sich vor gefälschten Klarna-Seiten in Acht nehmen. In den USA helfen bereits Passkeys Paypal-Nutzern dabei, den Schutz ihres Kontos zu erhöhen.