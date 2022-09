Partielle Sonnenfinsternis im Oktober – alle Infos zum Spektakel

Sonnenfinsternis im Oktober. (Symbolfoto) © Matias Basualdo/dpa

Im Oktober wird es eine partielle Sonnenfinsternis geben, die auch in Deutschland gesehen werden kann. Lesen Sie hier, was Sie dazu wissen müssen:

Mehr zum Thema Sonnenfinsternis im Oktober – wann es so weit ist und wo man sie sehen kann

Alle Freunde von Himmelsspektakeln sollten sich den 25. Oktober 2022 rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag wird es eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen geben! Das Event ist in Deutschland zwar nicht so gut sichtbar, wie zum Beispiel in Sibirien. Trotzdem sollte man sich das Spektakel am Himmel nicht entgehen lassen – dabei aber immer eine spezielle Schutzbrille tragen.

HEIDELBERG24 verrät, wo man die Sonnenfinsternis am besten anschauen kann.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis wird die Erde nur vom Halbschatten des Mondes getroffen, weshalb nur ein Teil der Sonne aus unserem Sichtfeld verschwindet. (dh)