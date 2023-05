Schneiden Sie jetzt Ihr Pampasgras zurück – aber Vorsicht, nur mit langen Ärmeln

Damit das Pampasgras jedes Jahr viele Wedel bildet, ist ein Ausputzen im Frühjahr sinnvoll. © Panthermedia/Imago

Sobald keine Fröste mehr drohen, ist es im Garten Zeit, Ziergräser wie das Pampasgras zurückzuschneiden. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, sollte man sich schützen.

Ein gut gepflegtes Pampasgras zieht im Garten mit seinen langen, buschigen Wedeln alle Blicke auf sich. Damit dies so bleibt, ist der jährliche Rückschnitt bzw. das Ausputzen des wuchsfreudigen Ziergrases sinnvoll, um Platz für neue Triebe zu schaffen. Das Pampasgras besitzt aber sehr scharfe Blattkanten, die man nicht unterschätzen sollte – Schutzkleidung ist daher wichtig. Wie man das Pampasgras richtig schneidet, weiß 24garten.de.

Das Pampasgras vereint viele Arten, manche wachsen nur kniehoch, andere haben so lange Wedel, dass diese sich mit den Armen nicht greifen lassen. Am häufigsten findet man in Gärten jedoch das Amerikanische Pampasgras (Cortaderia selloana). Selbst im Winter sind die weißen, von Raureif überzogenen Blüten noch ein schöner Anblick. Allein dies ist ein Grund, das Ziergras im Herbst noch nicht zurückzuschneiden.