Bußgeld zu Ostern: Warum Sie besser auf Weidekätzchen als Deko verzichten sollten

Palmkätzchen als Osterdekoration: Die Weidenkätzchen einfach zu pflücken, ist keine gute Idee. © IMAGO/imageBROKER/Lucas Seebacher

Palmkätzchen sind eine beliebte Osterdekoration mit langer Tradition. Für das Pflücken der Pflanze in freier Natur können allerdings empfindliche Strafen anfallen.

Hannover – Palmkätzchen - auch Weidenkätzchen genannt - haben eine lange Oster-Tradition. Am Palmsonntag werden diese Frühblüher in der Kirche geweiht und begleiten die Osterprozession. Sie sollen im katholischen Glauben unter anderem vor Unheil schützen. Es lohnt sich allerdings, diesen Brauch zu hinterfragen, denn die Pflanzen stehen unter Naturschutz und dienen in den Frühlingsmonaten als wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten.

Beliebte Deko zu Ostern: Bundesnaturschutzgesetz verbietet pflücken von Weidenkätzchen

Weidenkätzchen sind hübsch anzuschauen und haben für viele Menschen eine besondere Symbolik. Die Pflanze wird in Blumenläden als Osterdeko angeboten, doch sie wächst auch vielerorts in der Natur. Palmkätzchen auf eigene Faust zu pflücken, kann allerdings teuer werden, denn hierfür kann ein saftiges Bußgeld fällig werden – und das aus gutem Grund. Schneeglöckchen, Haselnuss und auch Weidenkätzchen gehören zu den sogenannten Frühblühern. In den Frühlingsmonaten stellen sie deshalb eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten dar.

In § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes ist festgelegt, dass es verboten ist „wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen [...] oder auf sonstige Weise zu verwüsten.“ Das gelte unter anderem für Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze für den Zeitraum zwischen 1. März bis zum 30. September. Eine Ausnahme zu dieser Regelung gibt es allerdings auch. Jeder dürfe demnach „lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.“

Eine Biene an einem Weidenkätzchen: Die Palmkätzchen sind in diesen Monaten eine wichtige Nahrungsquelle für die fleißigen Helfer. © IMAGO/Zoonar.com/JUERGENLANDSHOEFT

Bußgeld droht: je nach Bundesland werden mehrere tausend Euro fällig

Laut Bußgeldkatalog sind für das Schneiden von Hecken in Naturschutzgebieten bei Flächen bis zu zehn Metern je nach Bundesland Strafen von etwa 2500 Euro vorgesehen. Palmkätzchen in diesen Gebieten auf eigene Faust zu pflücken, ist also keine gute Idee. Ganz auf die hübsche Osterdekoration zu verzichten, ist allerdings nicht nötig: Fans der Weidenkätzchen können den Strauch beispielsweise selbst im Garten anpflanzen und so Insekten bei der Futtersuche im Frühling helfen. Das ist ein effizientes Mittel, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. (bme)