Spargel-Packungen schrumpfen bei Aldi: Discounter will damit ein Zeichen setzen

Spargel zählt zu den beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland und wird gerne zum Osterfest aufgetischt. Doch bei Aldi schrumpfen die Packungen.

Kassel – Zu Ostern hat die Spargel-Saison begonnen. In Supermärkten, Discountern und auf Wochenmärkten lässt sich das Stangengemüse bereits in verschiedenen Sorten kaufen. Das typische Frühlingsessen kommt in grün, weiß und violett daher.

In Niedersachsen, dem größten deutschen Spargel-Anbauland, haben die ersten Spargelbauern vor wenigen Tagen mit der Ernte begonnen. „Es wird nicht flächendeckend in jedem Hofladen Spargel geben zu Ostern, aber es geht los“, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Erdbeerenanbauer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Im vergangenen Jahr wurden hier rund 26.100 Tonnen des Gemüses gestochen.

Spargel kaufen: Bei Aldi Süd gibt es das deutsche Stangengemüse in kleineren Mengen

Auch bei Aldi Süd gibt es pünktlich zum Osterfest Spargel im 500-Gramm-Bund, unter anderem aus Griechenland und Peru, wie das wöchentlich wechselnde Prospekt des Discounters verrät. Deutscher Spargel wird jedoch offenbar nur in der 400-Gramm-Packung angeboten, berichtete ein Aldi-Kunde bei Facebook.

„Es gibt wieder deutschen Spargel bei Aldi. Und nach dem Vorbild von Rama statt 500 g nur noch 400 g pro Packung. Danke“, schreibt der Kunde. Prompt folgte die Antwort des Discounters. Die Nachfrage nach deutschen Spargel sei niedriger als in den Vorjahren, kommentierte Aldi Süd. Deshalb haben Landwirte „ihre Mengen zurückgefahren“.

Spargel bei Aldi: Discounter will „Zeichen setzen“ und Bauern unterstützen

Nun will Aldi ein „Zeichen setzen“ und deutsche Spargelbauern unterstützen: „Als erster großer Händler werden wir während der deutschen Spargelsaison nur noch heimischen weißen oder violetten Spargel anbieten“, meldet der Discounter.

Die gedämpfte Spargel-Nachfrage bestätigte auch Eickhorst. Der Grund: Die Preissteigerungen angesichts der Inflation hätten Kunden verunsichert – auch beim Spargel-Kauf. „Der Spargel ist ja tatsächlich im vergangenen Jahr billiger geworden – beim Verbraucher ist trotzdem hängen geblieben, dass der Spargel teurer wurde“, erklärte Eickhorst.

Im Jahr 2022 setzten Supermärkte und Discounter deshalb auf Billigimporte aus dem Ausland. Bauern fürchten, dass die Spargelproduktion in Deutschland sogar ganz verschwinden könnte. „Sollte wieder Dumpingware aus dem Ausland im Regal liegen, wird es schwierig“, mahnte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied.

Spargel 2023 kaufen: Preise im vergangenen Jahr gesunken

Durch die niedrigen Temperaturen und die fehlende Sonne konnte nicht die Mengen verkauft werden, wie es im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt bereits möglich war, schilderte Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. Deshalb gibt es auch im hessischen Schwalm-Eder-Kreis keinen regionalen Spargel zu Ostern. Die Ernte verzögerte sich aufgrund der Wetterbedingungen.

Der Durchschnittspreis für die gesamte Saison im vergangenen Jahr lag Eickhorst zufolge bei 8,58 Euro pro Kilo. Im Jahr 2021 kostete deutscher Spargel im Schnitt noch 8,90 Euro. Wie teuer der Spargel in dieser Saison wird, könne man aber noch nicht sagen. Für Eickhorst steht aber fest: „Spargel wird in diesem Jahr nicht teurer, wir starten mit dem Preis wie im letzten Jahr.“ Darauf habe sich die Branche verständigt. (kas/dpa)

