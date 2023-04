Aldi, Lidl & Co.: Wann Discounter und Supermärkte an Ostern 2023 offen haben

Öffnungszeiten

+ © Wolfgang Maria Weber/Imago An den Osterfeiertagen haben die Läden geschlossen. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

An Sonn- und Feiertagen sind Ladenöffnungen gesetzlich verboten. Doch wann an Ostern 2023 kann man einkaufen und gibt es eine Ausweichmöglichkeit?

München – Der Einkauf vor Ostern kann ziemlich nervenaufreibend sein. Volle Läden, lange Schlangen an den Kassen und lange Einkaufszettel. Der Einzelhandel erwartet sogar einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro fürs Ostergeschäft. Wer für die Feiertage an Ostern 2023 einkaufen möchte, kommt an überfüllten Läden nur schwer vorbei. Doch wann genau haben die Supermärkte, Discounter und andere Geschäfte rund um die Osterfeiertage geöffnet und was kann man tun, wenn man doch etwas vergessen hat?

Aldi, Lidl, Penny & Co.: Feiertage an Ostern 2023 geschlossen – Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag zu

Generell gilt: An den Feiertagen sind alle Supermärkte und Discounter über Ostern 2023 vollständig geschlossen, so ist es im Gesetz über den Ladenschluss festgelegt. Damit gibt es an Karfreitag (7. April 2023), Ostersonntag (9. April 2023) und auch Ostermontag (10. April 2023) fast keine Möglichkeit einzukaufen. Anders ist es am Gründonnerstag (6. April 2023) und am Karsamstag beziehungsweise Ostersamstag (8. April 2023). Diese Tage sind keine gesetzlichen Feiertage und somit ganz normale Werktage. Hier haben die Geschäfte, Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland & Co. normal geöffnet. Je nach Bundesland können die Öffnungszeiten allerdings abweichen, wie merkur.de berichtet.

Die Oster-Zeit ist für die Reisebranche eine Hochsaison. Der Münchner Flughafen rechnet an Ostern 2023 mit einem Passagier-Ansturm.

An diesen Tagen zu Ostern 2023 sind die Läden geöffnet An diesen Tagen sind die Läden zu Ostern 2023 geschlossen Gründonnertag, Karsamstag Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag

Ausweichmöglichkeit zu Ostern 2023: Einkaufsmöglichkeiten an Bahnhöfen und Flughäfen

Was kann man aber tun, wenn doch etwas Wichtiges vergessen wurde? Dann gibt es eine Ausweichmöglichkeit, um auch an den Feiertagen zu Ostern 2023 nicht auf den Einkauf verzichten zu müssen. Denn in Bahnhöfen und Flughäfen dürfen die Läden auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.

So heißt es im Ladenschlussgesetz: „Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen [dürfen], soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein.“ Trotzdem besteht auch hier keine Pflicht zu öffnen. Die Eigentümer können über die individuellen Öffnungszeiten bestimmen.

Einkaufen an Ostern 2023: Bäderregelung sorgt für offene Geschäfte – Tankstellen als Ausweichmöglichkeit

Doch nicht nur an Flughäfen und Bahnhöfen besteht über Ostern 2023 die Möglichkeit, auf offene Geschäfte zu stoßen. Für Osterurlauber gibt es beispielsweise in vielen Regionen aufgrund der Bäderregelung 2023 die Möglichkeit, offene Supermärkte und Discounter an Karfreitag, Ostersonntag oder Ostermontag zu finden.

Darüber hinaus haben viele Tankstellen in Deutschland ihr Sortiment so erweitert, dass das Nötigste auch dort über die Feiertage für Ostern 2023 besorgt werden kann.

Ganz anders war es vor zwei Jahren. Im Jahr 2021 beschloss die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), auch an Gründonnerstag und Karsamstag die Läden dichtzumachen – aus der Sorge vor Corona. Ein Einkaufschaos wurde damals erwartet. Das Ergebnis ist bekannt, kurz vor der geplanten „Osterruhe“ musste die Kanzlerin damals zurückrudern.