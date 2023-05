Beliebter Online-Shop stellt nach 15 Jahren den Betrieb ein

Von: Lea Warmedinger

Ein beliebter Online-Shop muss schließen. Vor fünf Jahren machte das deutsche Unternehmen noch Umsatz im dreistelligen Millionenbereich, nun leert es die Lager. Was das für die Nutzer bedeutet.

Berlin – Ab Ende Juni wird es einen früher sehr erfolgreichen Online-Händler nicht mehr geben. Etwa acht Millionen Nutzer müssen dann auf dessen reduzierte Marken-Angebote verzichten. Noch vor wenigen Jahren soll der Online-Shop noch dreistellige Millionenbeträge erwirtschaftet haben, nun ging der deutsche Fashionhändler mit Sitz in Berlin-Kreuzberg insolvent wie kürzlich auch die Spielwarenplattform Mytoys.de.

Brands4Friends rühmt sich damit, den Nutzern günstige Markenprodukte anzubieten. Auf dem beliebten Online-Shop, der 2007 gegründet wurde, gibt es Artikel von hunderten beliebten Marken zu Schnäppchenpreisen, wie etwa Mode, Schuhe, Accessoires oder Dekoartikel. Auf die reduzierten Angebote kann allerdings nur zugreifen, wer angemeldet ist – und das war bis vor wenigen Jahren nur über die Empfehlung eines anderen Mitglieds oder eine Warteliste möglich, wie Focus online berichtet.

Trotz Umsatzhoch von 137 Millionen Euro: Aus für Online-Shop Brands4Friends

In diesem lukrativen Konzept kauft der Online-Händler Restposten oder Ladenhüter günstig ein und verkauft sie als Rabattangebote an die Mitglieder weiter. Damit profitiert Brands4Friends von der Exklusivität, die eigentlich Restware ist, erklärt Focus. Trotz der steigenden Beliebtheit des Online-Handels soll der Umsatz des Unternehmens in den vergangenen Jahren eingebrochen sein, was nun schließlich zum Ende des Geschäftsbetriebs führte.

Mit dem Geschäftsmodell erreichte Brands4Friends eigenen Angaben nach acht Millionen registrierte Nutzer und soll pro Tag etwa 50.000 Artikel verkauft haben. Wie Chip.de berichtet, feierte der deutsche Online-Händler noch vor fünf Jahren ein Umsatzhoch mit 137 Millionen Euro, danach brach es ein ein. Vor zwei Jahren waren es nur noch 63 Millionen Euro. Das Jahr 2021 soll allerdings das erste Jahr gewesen sein, in dem das Unternehmen keine Verluste aufwies.

2010 2018 2021 2023 80 Millionen Euro 137 Millionen Euro 63 Millionen Euro insolvent

Geschäftsbetrieb endet am 30. Juni – Lager von Brands4Friends wird geleert

Nach mehr als 15 Jahren ist am 30. Juni also Schluss für Schnäppchenjäger bei diesem Anbieter; und auch für deren Beschäftigte. Das sei laut Internet-World.de den 114 Mitarbeiter über ein Anwaltsschreiben mitgeteilt worden. Die sinkenden Umsätze seien der Grund dafür. Insider berichten, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren an Kraft und Wachstum verloren hat, berichtet Focus online. Demnach steht das in Zusammenhang mit mehreren Umstrukturierungen, die dazu führten, dass viele Hersteller absprangen und somit weniger Marken im Angebot waren. Dadurch hielten sich auch die Kunden zunehmend zurück.

Sobald der Geschäftsbetrieb endet, werden die Mitgliedschaften gekündigt. Der Club-Betrieb sei inzwischen eingestellt. Möglich wäre laut Focus online, dass sich die Angebote in den kommenden Wochen noch weiter vergünstigen. Die Verträge mit den Herstellern sollen demnach bereits gekündigt sein und die Lagerräume derzeit geleert werden. (Lea Warmedinger)