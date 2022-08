Neue Omikron-Impfstoffe ab Herbst: Für wen ein Booster infrage kommt

Stiko-Beurteilung offen

+ © Sina Schuldt/dpa Für viele Menschen, aber nicht für alle, könnte eine Boosterimpfung mit einem an Omikron angepassten Corona-Impfstoff (Symbolbild) sinnvoll sein. © Sina Schuldt/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jason Blaschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die neuen, an Omikron angepassten Covid-Impfstoffe sollen ab Herbst in Deutschland verimpft werden. Lesen Sie hier, für wen ein Booster infrage kommt:

Lesen Sie auch Omikron-Impfstoff ab Oktober: Für wen die neuen Vakzine noch infrage kommen Omikron-Impfstoff ab Oktober: Für wen die neuen Vakzine noch infrage kommen

Trotz sinkender Corona-Fallzahlen ist das Coronavirus in Deutschland weiter ein präsentes Thema. Auch weil viele Experten davon ausgehen, dass längst nicht mehr alle Infektionen mittels PCR-Test erfasst werden und somit nicht in die Statistiken einfließen. Für viele Fachleute, aber auch Politiker sind die an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe daher ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen eine drohende Herbstwelle.

HEIDELBERG24 verrät, für welche Personen die Omikron-Impfstoffe ab Herbst interessant sind.

Von Biontech heißt es, dass der neue Impfstoff ab Oktober 2022 auch in Deutschland ausgeliefert werden könnte, sofern die EMA (Europäische Arzneimittelbehörde) grünes Licht gibt. Offen ist bislang, für welche Personen überhaupt eine Impfung infrage kommt. Bislang gibt es noch keine offizielle Impfempfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission). Mehrere Experten – darunter Biontech-Chef Uğur Şahin – haben sich aber zu Empfehlungen geäußert. (jsn)