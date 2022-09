Öl-Trick geht auf TikTok viral: Warum Sie den Deckel auf keinen Fall wegwerfen sollten

Von: Kilian Bäuml

Tipps und Tricks rund um den Haushalt gehören mittlerweile zum Standard-Repertoire auf TikTok. Jetzt gibt es einen neuen Trend für einfache Öl-Flaschen.

Kassel - Haushaltstrends auf TikTok gibt es immer wieder. Vom Waschmaschine reinigen bis zu Reinigungstipps mit feuchter Küchenrolle, sorgen sie immer wieder für Aha-Momente bei Usern.

Jetzt geht ein neuer Trend geht auf TikTok viral. Mit einem ganz einfachen Trick, den jeder anwenden kann, lässt sich der Verschluss einer Öl-Flasche aufwerten. Das hilft vor allem Leuten, die sonst gerne mal etwas großzügiger Öl verwenden, als sie eigentlich möchten.

Der Öl-Trick: Darum geht der Trend mit der Öl-Flasche

Jeder kennt es: Man braucht ein kleines bisschen Öl, um ein Spiegelei zu braten. Doch mit einer etwas zu schnellen Handbewegung wird es dann fast frittiert. Oder man braucht ein paar Tropfen Öl für ein Salatdressing und schneller als man gucken kann, schwimmt alles darin. Dass man zu viel Öl benutzt passiert schnell, vor allem wenn in der Flasche keine Dosierungshilfe integriert ist.

Zum Glück ist diese Dosierungshilfe in den meisten Öl-Flaschen aus Glas integriert. Bei den allermeisten Plastikflaschen ist das aber nicht der Fall. Hier kommt der neue Öl-Trick ins Spiel, er soll einem nämlich genau dabei Abhilfe schaffen. Alles, was man dazu braucht, ist die Öl-Flasche selbst.

Der Öl-Trick: So hilft er Ihnen dabei, das Öl besser zu dosiere

Nach dem Öffnen der Flasche muss man in der Regel erst eine Lasche abziehen, um das Öl verwenden zu können. Genau diese Lasche wird zur Dosierungshilfe umfunktioniert. Dafür wird die abgezogene Lasche umgedreht und in die Öffnung der Öl-Flasche gedrückt.

Mit dem Öl-Trick lässt sich das Öl besser dosieren © via www.imago-images.de

Hierauf sollten Sie achten: Beim Drücken der Lasche ist etwas Fingerspitzengefühl notwendig. Wird die Lasche zu fest in die Öffnung der Öl-Flasche gedrückt, kann sie durch die Öffnung gedrückt werden und im Öl landen. Aus dem Öl bekommt man Sie dann nicht mehr raus.

Wenn alles gekappt hat und die Lasche gut in der Öffnung hält, ist die Öffnung der Flasche deutlich verkleinert. Dadurch kann auch nur noch weniger Öl aus der Flasche austreten. Perfekt also, um das Öl auch in kleinen Mengen zu dosieren.

Ein weiterer Vorteil: Die Lasche wird sonst weggeworfen. Mit dem Öl-Trick lässt sich also auch noch etwas Plastikmüll vermeiden. (Kilian Bäuml)