Heizungs-Debatte: Was sind die Alternativen zu Gas und Öl?

Von: Romina Kunze

Teilen

Öl- und Gasheizungen sollen künftig komplett abgeschaltet werden, wie Umweltminister Robert Habeck zuletzt sagte. Doch welche Erneuerbaren Energien sind die Optionen?

Hamburg – Nach dem Verbot von Verbrennungsmotoren nimmt sich die Bundesregierung nun auch Heizungen zur Brust. Geht es nach Umweltminister Robert Habeck, verschwinden Öl- und Gasheizungen lieber heute als morgen und werden durch die Erneuerbaren Energien ersetzt. Dementsprechend peilt der Grünen-Politiker bereits für 2024 die ersten Maßnahmen an: Kommendes Jahr dürfen nur noch Heizsysteme installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent auf Erneuerbaren Energien basieren. 2045 sollen sie dann komplett verwinden.

Aber wie sollen Verbraucherinnen und Verbraucher heizen, wenn nicht mehr mit Öl oder Gas? Aktuell werden rund 50 Prozent der 41 Millionen Haushalte in Deutschland mit Erdgas beheizt und jedes vierte Haus mit Öl. Alternativen zu den konventionellen Methoden gibt es schon jetzt, doch welche empfiehlt sich für die Zukunft?

Habeck plant Aus für Öl- und Gasheizungen: Diese Alternativen als Erneuerbare Energien gibt es schon jetzt

Viele Menschen müssen ihre alten Heizungen austauschen, unabhängig von Habecks Plänen, manche überlegen, dem Vorhaben zuvorzukommen. Die Entscheidung, welches System gewählt werden sollte, hängt von individuellen Kriterien ab. Alternativen zu den konventionellen Heizsystemen könnten neben den von der Bundesregierung favorisierten Wärmepumpen folgende Erneuerbare Energien sein:

Solarthermie

Infrarotheizung

Holz- und Pellet-Öfen

Wärmepumpe

Laut Thomas Zwingmann, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, ist vor allem relevant, wie gut das Wohnhaus gedämmt ist. Auch die Größe der Heizfläche und die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner spielen eine wichtige Rolle.

Wärmepumpe statt Öl und Gas: Heizmethode ist Wunschlösung der Grünen

Die Wärmepumpe wird als die Heizung der Zukunft angesehen, da sie ohne Öl, Gas oder Holz betrieben werden kann und somit den Anforderungen der Regierung für neue Heizsysteme entspricht. Die Pumpen nutzen Luft oder Wasser als Energiequelle, was im Vergleich zur Abhängigkeit von Gas und Öl ein klarer Vorteil ist, wie die gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges gezeigt haben.

Vorteile Nachteile Zuschuss durch die Bundesregierung Hohe Anfangsinvestitionen Funktioniert ohne Gas, Öl oder Holz, erfüllt somit künftige Vorgaben Kaum Verfügbarkeiten, daher lange Wartezeiten Kann in Verbindung mit Solarenergie komplett emissionsfrei sein Kann bei schlechter Dämmung zur Kosten-Falle werden

Allerdings benötigen Wärmepumpen auch Strom, was die Bedeutung einer guten Wärmedämmung des Hauses unterstreicht. Je besser das Haus isoliert ist, desto effizienter ist die Heiztechnik und desto günstiger sind die Erneuerbaren Energien für den Geldbeutel. Bei einer schlechten Isolierung, die oft bei älteren Gebäuden vorkommt, können die Stromkosten schnell in die Höhe schießen. Die anfänglichen Investitionskosten für eine Wärmepumpe sind ebenfalls hoch, zwischen 15.000 und 30.000 Euro, aber bis zu 35 Prozent können vom Staat subventioniert werden.

Heizen mit Holz: Altbewährt, aber wirklich besser als mit Öl oder Gas?

Angesichts der Heizungsvorhaben greifen viele Menschen vermehrt auf bewährte Methoden zurück. Doch ist das Heizen mit Holz die bessere Wahl? Laut Expertenmeinungen ist es zwar eine günstigere Wärmeversorgung als Gas und Öl, aber klimaneutral ist es mitnichten. Im Gegenteil: Pro produzierter Wärmeeinheit sind die CO₂-Emissionen höher als bei fossilen Energieträgern, wie das Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz informiert.

Kamin statt Gasheizung: Wie sinnvoll ist das Heizen mit Holz für Verbraucherinnen und Verbraucher? Und wie klimaneutral? © Viktoryia Verstak/Imago

Empfehlenswerter ist hingegen die Pellet-Methode, die auch dank staatlicher Zuschüsse nicht nur günstig, sondern auch umweltfreundlicher ist, wie der NDR berichtet. Die Pellets entstehen als Nebenprodukt bei der Holzverarbeitung und rutschen bei Bedarf automatisch in den Ofen. Im Gegensatz dazu müssen Holzöfen manuell bedient werden. Ein Nachteil der Pellet-Heizung ist jedoch, dass in der Regel Strom für die Nachschubversorgung benötigt wird sowie ein separater Lagerraum, der aufwendig und kostspielig hergerichtet werden muss, falls er nicht bereits vorhanden ist.

Mit Strom anstelle von Öl und Gas heizen – vom Regen in die Traufe

Eine weitere Option sind strombetriebene Heizungen, wie Heizlüfter und Infrarotheizungen. Erstere eignen sich jedoch eher als punktuelle Wärmeversorgung und nicht als Hauptheizquelle. Großflächig kann damit nicht geheizt werden; und sollte es auch nicht, in Anbetracht des hohen Stromverbrauchs der Geräte. Die Betriebskosten von Heizlüftern schätzt Energieberaterin Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen auf 90 bis 100 Euro im Monat.

Infrarotheizungen sind hingegen in der Anschaffung preiswerter, könnten aber aufgrund der gestiegenen Strompreise ebenfalls zur Kostenfalle werden. Für Besitzer von Photovoltaikanlagen könnten sie allerdings eine gute Option sein. Denn durch den selbst gewonnen Strom, können die Kosten deutlich gesenkt werden.

Sonnenenergie als Heiz-Methode mit Erneuerbaren Energien möglich; aber bislang nicht ohne Gas und Öl

Die Wärmeversorgung durch Sonnenenergie als Erneuerbare Energie funktioniert nur bedingt; als Ergänzung zu Gas, Öl und Co. Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um und deponiert diese in einem Warmwasserspeicher. Es reicht jedoch nicht aus, um eine ganze Wohnung zu beheizen, insbesondere im Winter, wenn die Sonneneinstrahlung geringer ist. Laut Thomas Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW eignet sich Solarthermie jedoch gut als Hybridlösung, in Kombination mit einer Gas- oder Ölheizung.

Insgesamt gibt es verschiedene Optionen für Heizsysteme. Die Wahl hängt von Kriterien ab, wie der Wärmedämmung des Hauses, der Anzahl der Bewohner und der Verfügbarkeit. Professionelle Beratung, etwa durch die Verbraucherzentrale oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, können bei der Entscheidung helfen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.