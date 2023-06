Mineralöl und Pestizide: Mehrere vegane Burger-Patties versagen im Test komplett

Von: Sandra Sporer

Teilen

Öko-Test hat vegane Burger-Patties getestet. Einige Testkandidaten fielen durch enthaltene Mineralölbestandteile negativ auf.

München – Die Deutschen greifen immer häufiger zu veganen Fleischalternativen. Im vergangenen Jahr erreichte Deutschland sogar ein Rekordtief beim Fleischkonsum. Aber auch bei veganen Produkten gibt es gute und weniger gute Marken. Öko-Test nahm kürzlich 17 vegane Burger-Patties unter die Lupe. Das größte Manko sind nach wie vor Mineralölbestandteile – sieben der getesteten Produkte waren damit belastet. Geschmacklich überzeugten die meisten Patties laut dem Testmagazin jedoch.

Öko-Test Labor findet schädliche MOAH und MOSH in veganen Burger-Patties

In drei der getesteten Patties habe das Labor sogenannte MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) gefunden. Diese können krebserregende Verbindungen enthalten. Betroffen sind die Produkte von Block House, Dm sowie Followfood.

Im „Mein Veggie Tag The Wonder Burger“, der bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich ist, wurden sogar die noch kritischer gesehenen MOSHs (gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe) festgestellt, wie Öko-Test berichtet. Deshalb belegt das Produkt im Test den letzten Platz.

Beide Stoffe sind nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung in Lebensmitteln unerwünscht, auch wenn noch nicht abschließend geklärt ist, welche Auswirkungen der langfristige Verzehr dieser Stoffe auf den Menschen hat. Von den vier belasteten Produkten sollte man dennoch lieber die Finger lassen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Die mit Mineralölbestandteilen belasteten Produkte sollten zur Sicherheit lieber nicht auf dem Teller landen. © MiS/IMAGO

Die Labortests hielten aber auch ein paar positive Befunde bereit. So gab es nur in einem Fall - beim „K-take it veggie Vegane Burgerscheiben“ von Kaufland - eine Pestizidbelastung. Nachgewiesen wurde hier ein Spritzmittel, das giftig für Bienen ist. Ähnlich verhielt es sich auch beim Dosentomaten-Test von Ökotest. Hier war die Pestizidbelastung ebenfalls gering, an anderer Stelle wurden jedoch bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden.

Prädikat „Sehr gut“: Welche veganen Burger-Patties am besten bei Ökotest abschneiden

Das Siegertreppchen teilen sich fünf der getesteten Patties. Sie alle erhielten die Note „sehr gut“. Die fünf besten von Öko-Test bewerteten veganen Burger-Patties sind:

Alnatura Rote Linsen Burger vegan (Alnatura)

Soto Burger Süßkartoffel (Organic Veggie Food)

Food For Future Vegane Burger Patties (Penny)

Rewe Beste Wahl Vegane Burger Patties (Rewe)

Vehappy Vegane Burger Patties (u.a. Edeka, Netto)

Geschmacklich gab es wenig auszusetzen, schreibt Öko-Test. So gut wie alle Burger sind gut gewürzt und schmecken angenehm. Ein Kritikpunkt der Tester war, dass die Patties einiger Hersteller sehr salzig sind. Da zu viel Salz auf Dauer schlecht für die Gesundheit ist, gab es im Test Punktabzug, wenn ein veganes Patty mehr als 1,7 Gramm Salz pro 100 Gramm enthielt.

Für die schlanke Linie ist der vegane Burger-Belag übrigens nicht zwingend etwas. Ein Patty hat durchschnittlich etwa 200 Kalorien. Zusammen mit Brot, Soßen und eventuellen Beilagen bekommt man auch hier schnell eine Kalorienbombe. Zum Vergleich: Die Variante mit Fleisch hat etwa 204, wobei die Werte natürlich je nach Hersteller variieren können. (sp)