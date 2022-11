Öko-Test untersucht Schoko-Nikoläuse – mehrere Produkte mit „mangelhaft“ bewertet

Von: Josefine Lenz

Öko-Test hat 23 Schoko-Nikoläuse untersucht © Oliver Berg/dpa

Passend zur Weihnachtszeit: Öko-Test nimmt 23 Schoko-Nikoläuse und Weihnachtsmänner genauer unter die Lupe. Lesen Sie hier mehr:

Ob im Stiefel, Adventskalender oder einfach so: Zur Weihnachtszeit wird gerne ein Schoko-Nikolaus vernascht. Öko-Test hat sich die Weihnachtsmänner mal genauer angeschaut. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: „Leider sind die meisten Exemplare in unserem Test aus unserer Sicht zu stark mit Mineralölbestandteilen verunreinigt, drei sogar mit besonders bedenklichen MOAH.“

Wie HEIDELBERG24 berichtet, fallen fünf Schoko-Nikoläuse beim Öko-Test durch.

Das Verbrauchermagazin merkt positiv an, dass in keinem Schoko-Nikolaus Aluminium-Rückstände gefunden werden können. Außerdem heben nur zwei Anbieter die Preise ihrer Weihnachtsmänner um zehn beziehungsweise 20 Cent an. (jol)