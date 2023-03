Öko-Test prüft Kinder-Zahnpasta – drei Marken fallen komplett durch

Enthalten gefährliches Mittel

Erneut hat Öko-Test Kinderzahnpasta unter die Lupe genommen. Die Hälfte davon fällt komplett durch, weil sie einen umstrittenen und gefährlichen Stoff beinhalten! Lesen Sie hier mehr:

Erst vor kurzem hat Öko-Test Kinderzahnpasta unter die Lupe genommen und schwere Mängel festgestellt. In einem Nachtest mit sechs weiteren Marken ist jetzt erneut ein gefährliches und umstrittenes Mittel gefunden worden, das in Nahrungsmitteln mittlerweile sogar verboten ist. Aus diesem Grund hagelt es gleich dreimal Note sechs. Wann eine betroffene Firma das Rezept ändern wird, ist ebenfalls noch unklar.

HEIDELBERG24 berichtet, welches Mittel Öko-Test in der Kinderzahnpasta gefunden hat – und welche Produkte durchgefallen sind.

Zahnpflege ist überaus wichtig und wird doch von vielen unterschätzt. Dabei geht es nicht einmal nur um Hygiene, sondern auch um vermeidbare Kosten und Schmerzen im Alter. Umso wichtiger ist es, dass schon Kinder bei dieser Routinetätigkeit alles richtig machen. Hierzu braucht es natürlich gute Produkte, die den Prozess unterstützen. (dh)

Rubriklistenbild: © dpa/Patrick Pleul/Montage HEADLINE24