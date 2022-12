Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co an Weihnachten 2022

Von: Johannes Nuß

In Discountern und Supermärkten gelten an Heiligabend verkürzte Öffnunsgzeiten. © Federico Gambarini/dpa/Archiv

Geschenke vergessen? Noch schnell die Sauce für die Ente holen? Doch, wann haben eigentlich Supermärkte an Heiligabend 2022 in Bremen und Niedersachsen geöffnet?

Hannover– In wenigen Tagen ist Weihnachten und der Kühlschrank ist noch leer? Oder es fehlen noch Geschenke zum Weihnachtsfest? Nicht selten kommt beim Verbraucher vor den Festtagen ordentlich Stress auf, auch auf den Straßen ist dann viel los. Oft werden Erledigungen in letzter – oder gar allerletzter Minute – erledigt. Viele fragen sich dann: Wie haben an Weihnachten 2022 die Geschäfte wie Lidl, Aldi, Rewe, Kaufland & Co. eigentlich in Bremen und Niedersachsen geöffnet? Gerade in diesem Jahr ist nämlich davon auszugehen, dass es an Heiligabend in den Supermärkten so richtig voll wird, denn der 2. Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Montag. Das Wochenende ist also einen Tag länger als normal. Viele fragen sich auch: Gibt es 2022 weiße Weihnachten?

Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co. an Weihnachten: Heiligabend kürzere Öffnungszeiten in Bremen und Niedersachsen

Somit ist Samstag, 24. Dezember 2022, also Heiligabend, die letzte Möglichkeit vor dem Fest und den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember noch Besorgungen in Bremen und Niedersachsen zu machen, wenn man nicht gerade in der Nacht an eine Tankstelle fahren möchte. Denn am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben die Geschäfte geschlossen.

Zwar ist Heiligabend in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag, aber es gibt Besonderheiten bei den Öffnungszeiten von Geschäften wie Supermärkten, Baumärkten, Drogerien oder Blumenläden. Als Faustregel kann man sich merken, dass die Geschäfte an Heiligabend in der Regel zwischen 6:00 und 14:00 Uhr geöffnet haben, genau geregelt wird dies allerdings durch die Ladenöffnungsgesetze in den Bundesländern.

Einkaufen an Weihnachten: 2022 gelten an Heiligabend folgende Öffnungszeiten in Bremen und Niedersachsen

Aldi : An Heiligabend 2022 von 7:00 Uhr bis 13:30 oder 14:00 Uhr.

Lidl: Am 24. Dezember 2022 von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr oder 14:00 Uhr.

Edeka: An Heiligabend 2022 von 7:00 Uhr und 13:00 oder 14:00 Uhr (Die Öffnungszeiten können in den Filialen durch die jeweiligen Leiter selber im Rahmen des geltenden Gesetzes festgelegt werden).

Rewe: Am 24. Dezember 2022 von 7:00 Uhr und 14:00 Uhr, örtlich auch von 6:00 oder 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr (Die Öffnungszeiten können in den Filialen durch die jeweiligen Leiter selber im Rahmen des geltenden Gesetzes festgelegt werden).

Netto: An Heiligabend 2022 von 6:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kaufland: Am 24. Dezember 2022 von 6:30 Uhr oder 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr oder 14:00 Uhr.

Penny: Heiligabend 2022 von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Wer allerdings wirklich sicher gehen will, dass er an Heiligabend noch etwas einkaufen kann, der sollte in den jeweiligen Supermärkten oder Discountern wie Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co. in Bremen und Niedersachsen die Aushänge zu den Öffnungszeiten an Weihnachten 2022 beachten. In der Regel werden diese an der Eingangs- oder Ausgangstür per Aushang veröffentlicht. Aber auch auf den Webseiten der jeweiligen Geschäfte sind, die Öffnungszeiten zu Weihnachten 2022 an Heiligabend zu finden.

Keine Regel ohne Ausnahme bei Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co. an Heiligabend 2022

Aber wie immer in Deutschland, Bremen und Niedersachsen gilt: keine Regel ohne Ausnahme! Denn, nicht alle Supermärkte oder Discounter müssen an Heiligabend und damit an Weihnachten früher als normal schließen. Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co., die sich in der Nähe von Bahnhöfen, Fähr- oder Flughäfen befinden, dürfen an Heiligabend in der Regel bis 17:00 Uhr geöffnet bleiben. Doch, auch hier lohnt sich ein Blick auf den Aushang des jeweiligen Geschäfts. Auch für Tankstellen und Apotheken gibt es Ausnahmen an Heiligabend und über den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, also vom 24. bis 26. Dezember. Notfall-Apotheken beispielsweise dürfen 24 Stunden geöffnet bleiben. Das Gleiche gilt für Tankstellen.

Es lohnt sich also an Heiligabend nicht auf den letzten Drücker loszuziehen, um Geschenke oder Weihnachtsessen zu kaufen. Viele Geschäftsleute warnen davor, dass an Heiligabend kurz vor Geschäftsschluss die Schlangen an den Kassen extrem lang oder bestimmte Artikel ausverkauft sein könnten. Was auch immer wieder beobachtet wird: Ist in den Supermärkten oder Discountern wie Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland & Co. nichts los – was etwa auf dem Land schnell passieren kann, weil die meisten ihre Besorgungen schon erledigt haben – kann es auch passieren, dass die Geschäfte ihre Türen schon früher schließen, um ihren Mitarbeitenden ein stressfreieres Weihnachten zu ermöglichen.