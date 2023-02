Nordseeküste statt Konfettiregen: So entkommen Sie an Karneval dem Trubel

Von: Johannes Nuß

Narrensicherer Urlaub: Wem der Trubel an Karneval zu viel wird, für den lohnt sich ein Abstecher an die Nordseeküste. © Malte Christians/dpa/Archiv

Raus aus dem Konfettiregen und rein in die Natur: Wem der Trubel an Karneval zu viel wird, für den lohnt sich ein Abstecher an die Nordsee zum Entspannen.

Norddeich – Karnevalsmuffel? Genug von Kamelle, Bützchen und Strüßjer? Dann kann sich ein Trip an die Nordseeküste in Deutschland oder den Niederlanden lohnen, um dem ganzen Karnevalstrubel zu entkommen und die tollen Tage weit ab von aller Feierei und Rosenmontagsumzügen zu genießen. „Wem das besonders intensive, bunte und laute Treiben zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch ein Graus ist, der ist bei uns genau richtig“, animiert Aurichs Tourismusdirektor Stefan Krieger auch noch Kurzentschlossene zu einem Kurzausflug ans Wasser.

Und die Nordseeküste mit ihren Ostfriesischen Inseln hat einiges zu bieten, für Menschen, die dem ganzen Trubel um Karneval entkommen wollen. Denn, während in Köln, Düsseldorf und andernorts nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie gefeiert wird, als ob es kein Morgen gibt, lässt man es in den Küstenorten „typisch ostfriesisch nüchtern und ruhig angehen“.

In Norden-Norddeich etwa wird unter dem Motto „Auszeit vom Karneval: Klasse Küste statt olle Kamelle“ zum Alternativprogramm getrommelt. So werden für Urlauber extra Strandspaziergänge und Führungen angeboten – sogar die Museen öffnen am Montag in Ostfriesland. Außerdem können Urlauber beispielsweise Krabbenpulen ausprobieren und bei einer Tasse Ostfriesentee etwas über Küstenschutz lernen.

Kein Karneval an der Nordseeküste: Ostfriesische Inseln laden zum Entspannen ein

Auf den Ostfriesischen Inseln in der Nordsee dürfte es an diesem Wochenende wegen der Karnevalsurlauber ebenfalls etwas voller werden: Die Reederei Norden-Frisia erwartet eine Anreisewelle am Freitag. Nach Norderney plant die Fährgesellschaft dann 14 Abfahrten ein – das sind vier zusätzliche Abfahrten pro Richtung, wie eine Reederei-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Schon im vergangenen Jahr sei die Anreise zu Karneval wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie gewesen. Mit einem ähnlichen Andrang rechnet die Reederei auch in diesem Jahr.

Die Norddeicher Seehundstation appellierte angesichts der erwarteten Urlauber an Stränden ausreichend Abstand zu Seehunden und Kegelrobben einzuhalten. „Es ist normal, dass sich Tiere am Strand ausruhen – wir befinden uns im Wohn- und Schlafzimmer der Robben“, schrieb die Station auf Facebook. Ruhe- und Erholungsphasen seien für die Tiere lebensnotwendig. Wenn möglich sollte ein Bogen im Abstand von etwa 300 Meter um die Tiere gemacht werden, um sie nicht zu stören.

Wenn man keine Lust auf Karneval hat: Trip an die niederländische Küste ist lohnenswert

Ein Trip an die niederländische Nordseeküste kann auch lohnenswert sein. Wer sich auf die Flucht vor den Karnevalsfeiern begeben will, ist hier bestens aufgehoben. Ob lange Spaziergänge am Strand oder ein reiner Wellnessurlaub, um sich einmal so richtig zu entspannen – dabei wird der Anti-Kanevals-Faktor besonders hoch.

Doch auch ein Abstecher auf die Nordfriesische Insel Sylt in Schleswig-Holstein kann sich lohnen. Denn hier finden sich gute Geheimtipps für einen langen Spaziergang am Strand, weitab vom Massentourismus. Besonders der Weststrand der Insel ist noch nicht so überlaufen. Wer hier die Seele baumeln lassen will, der findet noch die absolut naturbelassene Seite der Nordseeinsel – ganz weit entfernt vom Karnevalstrubel.

Wer allerdings doch Karneval feiern will, der findet vor allen Dingen im Rheinland rund um Köln und Düsseldorf ausreichend Gelegenheit um zu feiern. Doch, egal wo man schließlich feiern gehen will, auch beim Karneval 2023 gibt es Regeln, an die man sich halten sollte. (jon/dpa)