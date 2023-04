„No-Show“-Gebühr: Können Restaurants eine Geldstrafe von Gästen verlangen, die nicht erscheinen?

150 Euro pro Person

Die Reservierung in einem Restaurant verschwitzt? In einigen Lokalen kommt Verbraucher das teuer zu stehen. Teils müssen dreistellige Gebühren gezahlt werden.

München – Der gesamte Abend ist geplant, das Restaurant gebucht, doch plötzlich sagen die Freunde ab. Wird dann vergessen, beim Lokal anzurufen und den Tisch abzubestellen, kann es teuer werden. Einige Restaurants verlangen eine dreistellige Geldstrafe – gibt es die „No Show“-Gebühr zurecht?

Restaurants führen „No Show“ Gebühr ein

In immer mehr Restaurants in Deutschlands müssen bei einer Reservierung mittlerweile die Kreditkarteninformationen hinterlegt werden. Bei Nichterscheinen oder auch kurzfristigen Stornierungen fällt häufig eine Gebühr an, die dann über die Kreditkarte abgebucht werden kann. Kunden sollen davor abgeschreckt werden, einfach nicht zu erscheinen. Bei Hotels bereits eine gängige Praxis.

Als kurzfristige Stornierung gilt in der Regel alles innerhalb eines Tages vor dem geplanten Restaurantbesuch. Diese Gebühren können bis zu 150 Euro pro Person betragen. Je mehr Personen, desto teurer kann die vergessene Reservierung also werden.

+ Sagen Verbraucher eine Restaurant-Reservierung nicht ab, können Gebühren bis zu 150 Euro anfallen. © Deutzmann/Imago (Symbolbild)

Für die Restaurants ist problematisch, dass diese sich darauf einstellen, am vereinbarten Termin zahlende Kundschaft bedienen zu dürfen. Fallen diese Einnahmen weg, ohne dafür eine Kompensation zu erhalten, bleiben die Gastronomen auf den Kosten sitzen.

Die gehen weiter, als es sich viele Gäste vorstellen. Neben allgemeinen Kosten für Energie und Miete kommt die Lebensmittelplanung der Gastronomen durcheinander oder andere Gäste müssen weggeschickt werden, damit der Platz frei bleibt.

Außerdem können Gäste teils schon bei der Bestellung bestimmte Speisen reservieren, die einen größeren Aufwand erfordern. Wenn der Platz des nicht gekommenen Gastes in der Folge am Abend leer bleibt, kann der Gastronom das Fernbleiben nicht einmal ausgleichen.

Darf ein Restaurant eine Geldstrafe verlangen, wenn ich trotz Reservierung nicht auftauche?

Ob dem Gastronomen ein Schadensersatz zusteht, hängt auch von der Art der Reservierungen ab. Wurde schon ein spezielles Menü für einen vorher festgelegten Preis gebucht oder ging es lediglich um die Reservierung eines Tisches.

Haben Gäste ein festes Menü vorbestellt, ist der Gastronom auf der sicheren Seite. Juristen sprechen von einem „vorvertraglichen Schuldverhältnis“. Laut §311 des Bürgerlichen Gesetzbuches handelt es sich um eine „Vertragsanbahnung“. Der voraussichtliche Vertrag wurde im „No Show“-Fall nur von einer Seite eingehalten, dem Restaurant. Der Wirt kann den entstandenen „Vertrauensschaden“ dann geltend machen.

Tischreservierung im Restaurant verpasst: Gebühren bis zu 150 Euro pro Person in Bayern

Besteht nur eine einfache Tischreservierung, wurde noch kein Vorvertrag geschlossen. Um es gar nicht erst zu Missverständnissen oder bösen Überraschungen kommen zu lassen, weisen viele Restaurants mittlerweile darauf hin, dass eine festgelegte Gebühr fällig wird. Vereinzelt gibt es auch in Bayern sogar Gebühren von bis zu 150 Euro pro Person.

Im Münchener Restaurant Schwarzreiter fallen beispielsweise 120 Euro Gebühr pro Person an. Sollten Verbraucher ein fest vereinbartes Essen kurzfristig absagen müssen, kann sich eine freundliche Kontaktaufnahme mit dem Gastronomen lohnen. Die Parteien können sich dann auf eine Lösung einigen.

Rubriklistenbild: © Deutzmann/Imago (Symbolbild)