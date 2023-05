Nebenkostenprivileg: Das bedeutet die Abschaffung für Ihr Kabel-TV

Von: Helena Gries

Mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs kommen einige Änderungen auf Mieter zu. Sie können beim Fernsehen auf andere Versorgungsarten umsteigen.

Berlin - Die Politik hat das Nebenkostenprivileg abgeschafft und die Kabelgebühren aus den Nebenkosten der Miete gestrichen. Damit müssen Mieterinnen und Mieter nicht mehr für einen Kabelanschluss mitbezahlen, den sie gar nicht nutzen. Das Gesetz trat im Dezember 2021 in Kraft, eine Übergangsfrist gilt bis zum 30. Juni 2024.

Wer nach dieser Frist weiter Kabelfernsehen beziehen möchte, muss aktiv werden und selbst einen Vertrag mit einem Kabelanbieter abschließen. Mieterinnen und Mietern steht es aber auch zu, beim Fernsehen auf andere Versorgungsarten umzusteigen. Kabelnetzbetreiber und Kabelverbände befürchten daher, dass von den zahlreichen vertraglich gesicherten Kabelanschlüssen in größeren Wohneinheiten eine große Masse gekündigt werden.

Nebenkostenprivileg: Kosten für gemeinsamen Kabelanschluss tragen alle Mieter

Mit dem Nebenkostenprivileg hatten Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern das Recht, die Kosten für einen gemeinsamen Kabelanschluss auf alle Mieterinnen und Mieter umzulegen. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Kabelanschluss von einzelnen Mietparteien genutzt wurde oder nicht. Wer kein Kabel-TV nutzt, für den ist die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs wohl eine gute Nachricht. Nutzerinnen und Nutzer des hauseigenen Kabelanschlusses profitieren jedoch nicht von der neuen Rechtslage.

Nebenkostenprivileg – was ist das? Als Nebenkostenprivileg wird die Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses in der Betriebskostenabrechnung bezeichnet. Gesetzlich ist diese Regelung in §2 Nr. 15 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) geregelt. In den meisten Fällen werden sogenannte Sammelverträge (Mehrnutzerverträge) mit dem Kabelnetzbetreiber abgeschlossen. Einzelne Mieterinnen und Mieter oder Wohnungseigentümer zahlen die Kosten für den Kabelanschluss über die Nebenkostenabrechnung an die Hausverwaltung, die das Geld schließlich an die Kabelnetzbetreiber weiterleitet (Quelle: Verbraucherzentrale.de)

Laut einer Umfrage der Internetfernsehen- und Video-on-Demand-Plattform WaipuTV wissen in Deutschland von 1004 befragten Haushalten gerade einmal 5 Prozent, was es mit dem Nebenkostenprivileg auf sich hat. Mehr als 12 Millionen Haushalte sind jedoch bundesweit vom Nebenkostenprivileg und den damit verbundenen Änderungen betroffen.

Nebenkostenprivileg: Welche Alternativen gibt es zum Kabelanschluss für Mieterinnen und Mieter?

Wer weiterhin Kabel-TV nutzen möchte, sollte also bald einen eigenen Kabelvertrag bei Anbietern wie Vodafone oder ähnlichen abschließen. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, gibt es allerdings auch noch Alternativen zum Kabel-TV:

DVB-T2 HD (Fernsehen über Antenne): Empfang von 40 Sendern in hochauflösender Qualität (HDTV) mit Zimmer- oder Dachantenne, öffentlich-rechtliche Sender sind kostenfrei, für private Sender fallen Kosten an

Empfang von 40 Sendern in hochauflösender Qualität (HDTV) mit Zimmer- oder Dachantenne, öffentlich-rechtliche Sender sind kostenfrei, für private Sender fallen Kosten an IPTV (klassisch mit Receiver): Empfang des Fernsehprogramms per Internet, Kosten belaufen sich auf ca. 5 Euro pro Monat, Receiver notwendig

Empfang des Fernsehprogramms per Internet, Kosten belaufen sich auf ca. 5 Euro pro Monat, Receiver notwendig IPTV (Streaming): Fernsehempfang per Streamingdienst, hierfür ist ein breitbandiger Internetanschluss erforderlich, Kosten liegen meist zwischen 6 und 10 Euro, Empfang am Fernseher funktioniert mit einer entsprechenden App oder mit einem HDMI-Stick zum Einstecken

Fernsehempfang per Streamingdienst, hierfür ist ein breitbandiger Internetanschluss erforderlich, Kosten liegen meist zwischen 6 und 10 Euro, Empfang am Fernseher funktioniert mit einer entsprechenden App oder mit einem HDMI-Stick zum Einstecken Satellitenfernsehen: freier und unverschlüsselter Empfang zahlreicher Programme per Satellitenschüssel, Installation einer Satellitenschüssel muss jedoch vor Ort geprüft werden und ist nicht überall möglich

Verbraucherinnen und Verbrauchern wird geraten, sich rechtzeitig und ausreichend zu informieren. Ein passender Vertrag ist in der Regel schnell und unkompliziert abgeschlossen. Es empfiehlt sich, mögliche Anbieter in Ruhe zu vergleichen und alle Empfangsoptionen abzuwägen.

Mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs kommen einige Änderungen auf Verbraucher zu. Wer künftig Kabel-TV nutzen möchte, sollte aktiv werden. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Verbraucherschützer raten davon ab, sogenannte „Medienberater“ in die Wohnung zu lassen, um eine vermeintliche Überprüfung des Kabelanschlusses durchzuführen. Diese freiberuflichen Verkäufer sind im Auftrag des Kabelnetzbetreibers unterwegs und werden auf Provisionsbasis bezahlt. (hg)

Nicht nur Kosten für Kabelfernsehen sind in der Nebenkostenabrechnung enthalten, sondern auch die Heizkosten. Verbrauchern könnte eine saftige Nachzahlung drohen. Übrigens: Nebenkosten können in der Steuerklärung abgesetzt werden. So kann man sich größere Summen vom Finanzamt zurückholen.