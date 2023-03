„Beim Ansehen Gänsehaut verspürt“: Neuer Oster-Werbespot von Edeka rührt Zuschauer

Im neuen Edeka Oster-Werbespot greift der Supermarkt eine wichtige Botschaft auf. Der Film soll auf Alzheimer aufmerksam machen.

Kassel – Einen neuen Werbespot hat die Supermarkt-Kette Edeka zu Ostern kreiert. Dieser hat für emotionale Reaktionen gesorgt – besonders bei Menschen, die selbst Angehörige oder Bekannte haben, die von der Krankheit Alzheimer betroffen sind.

Im Edeka-Spot bereitet eine ältere Dame das Weihnachtsfest vor. Doch als ihre Familie ankommt, wird klar, dass es bereits Ostern ist. Dem Film zufolge erkranken jährlich 300.000 Menschen in Deutschland an Demenz. Das Verwechseln der Kalendertage, wie im Video, kann ein erstes Anzeichen sein. Forscher machten erst kürzlich eine neue Entdeckung zum Auslöser von Demenz-Symptomen.

Edeka-Werbespot: Verwechseln der Kalendertage als Symptom von Alzheimer

Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft äußert sich die Erkrankung vor allem mit Gedächtnis und Orientierungsstörungen sowie Veränderungen des Verhaltens und der Persönlichkeit.

Edeka-Werbespot: Spendenaktion für die Alzheimerforschung

Mit der Aktion macht sich Edeka für das Thema Alzheimer stark. „Der Alltag mit Alzheimer ist herausfordernd. In Deutschland leben mehr als 1,2 Millionen Menschen mit dieser Demenz-Krankheit. Sie betrifft dabei nicht nur die Patienten selbst, sondern auch ihre Familien“, erklärte Edeka die Aktion auf der eigenen Website.

Dabei ist der Spot verbunden mit einer Spendenaktion. Angelehnt an den Film verkauft der Supermarkt Weihnachtshasen. Die Schokohasen tragen Weihnachtsmützen auf dem Kopf und stehen für die Alzheimer- und Demenzforschung. Denn diese wird mit dem Kauf unterstützt. Pro verkauftem Schokohasen wird ein Euro an die Forschung gespendet. Bisher kann die Erkrankung nicht geheilt werden, deshalb ist die Früherkennung der Alzheimer-Symptome entscheidend.

Zuschauer gerührt von Edeka-Werbespot: „Ein sehr schöner Film“

Die meisten Zuschauer sind begeistert vom Werbespot. Rührende Kommentare finden sich unter dem Video auf YouTube, wie auch auf Facebook. So lobt ein Nutzer beispielsweise: „Wer jemals nahe Freunde, Angehörige, Menschen mit dieser schlimmen Krankheit kannte, sich jemals in der Situation befand, vom eigenen Elternteil, der Oma oder dem/der Ehepartner:in nicht mehr erkannt zu werden, hat beim Ansehen Gänsehaut verspürt. Groß. Emotional. Werbewirksam auf eine nahbare, menschliche Art. Danke dafür.“ Auch andere teilen ihre eigene Erfahrung mit der Krankheit: „Dieses Video berührt mich unglaublich stark! Die Uroma der Kinder hat Demenz und es ist nicht immer sehr einfach. Aber es ist wundervoll. Denn die Uroma ist in ihrer Liebe echt. Und das zählt!“

Ein anderer User ist ebenfalls gerührt vom Video: „Ein sehr schöner Film, gerade für Menschen, die unmittelbar in ihrer Familie einen Demenzkranken haben und einen gerade erst verloren haben, einfach wunderbar.“ Der Film geht einigen Menschen also direkt ins Herz. (Anna-Lena Kiegerl)