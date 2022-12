Neue Therapie für Alkoholiker: Kontrolliertes Trinken statt Kalter Entzug

Von: Fabian Pieper

Eine neue Therapieform soll Alkoholikern bei der Bekämpfung ihrer Sucht helfen. © Alexander Heinl/dpa

Kalter Entzug war gestern: Experten empfehlen immer häufiger eine Therapieform für Alkoholkranke, bei der die Betroffenen nicht gänzlich abstinent bleiben müssen.

Berlin – Alkohol gehört zu den am häufigsten konsumierten Rauschmitteln auf der Welt. Deutschland gehört zu den Nationen mit dem höchsten Konsum an reinem Alkohol pro trinkender Person – rund zehn Liter. Doch das hat seinen Preis: Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) verursacht übermäßiger Alkoholkonsum hierzulande Kosten von mehr als 57 Milliarden Euro. Darunter fallen neben Behandlungskosten und Krankenhausaufenthalten (rund 16,6 Milliarden Euro) vor allem volkswirtschaftliche Schäden durch Arbeitsausfall, Arbeitslosigkeit, Frührente und vorzeitigem Tod (rund 40,4 Milliarden Euro).

Kein Wunder: Das Bundesgesundheitsministerium ermittelte, dass 7,9 Millionen der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form konsumieren, bei etwa neun Millionen liegt demnach ein „problematischer Alkoholkonsum“ vor. Geschätzt wird, dass etwa 74.000 Menschen jedes Jahr hierzulande an den Folgen von Alkoholkonsum sterben. Experten geben den hierzulande niedrigen Preisen für alkoholische Getränke eine große Mitschuld daran.

Kontrolliertes Trinken statt Kalter Entzug: Wie ein gesunder Umgang mit Alkohol vermittelt wird

Und dabei sei die Dunkelziffer alkoholabhängiger Personen hoch, erklärte Maurice Cabanis, Direktor der Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart, gegenüber der Tagesschau. Doch nur etwa jeder zehnte Alkoholkranke suche sich Hilfe, um der eigenen Sucht Herr zu werden. Einer der Hauptgründe dafür: die Angst vor dem Kalten Entzug. Er galt lange Zeit als einzige Therapiemöglichkeit und wird sogar noch heute von den Krankenkassen in Form von Therapien finanziert.

Dabei hat eine europaweite Studie mit älteren Menschen aus dem Jahr 2020 aufgezeigt, dass viele Menschen nicht zum völligen Stopp bereit sind, jedoch ihren Alkoholkonsum reduzieren würden. Dazu passt das Programm des Kontrollierten Trinkens. Entwickelt hat es Joachim Körkel, Professor für Psychologie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Dabei wird der Alkohol nicht komplett aus dem Leben der Teilnehmer verbannt.

Stattdessen erlernen sie nach einer Bestandsaufnahme in zehn Schritten einen gesunden Umgang mit Alkohol. Sie lernen dabei, Risikosituationen zu erkennen oder den Alkoholgehalt von Getränken richtig einzuschätzen. Außerdem führen sie ein detailliertes Trinktagebuch, in dem sie den eigenen Alkoholkonsum notieren und Trinkziele festsetzen. So soll der Alkoholkonsum Schritt für Schritt gesenkt werden.

Kontrolliertes Trinken erarbeitet sich seinen Platz in therapeutischen Maßnahmen

Der Nachteil: Kontrolliertes Trinken wird von der Rentenversicherung noch nicht anerkannt, ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik damit nicht finanziert. Dabei sollen rund 20 bis 30 Prozent der Teilnehmer darüber zur Abstinenz gelangen. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass es helfen kann.

Kontrolliertes Trinken hat sich seinen Platz in den therapeutischen Maßnahmen erarbeitet. Dazu gehören auch Medikamente, die sogar eine Alkoholunverträglichkeit auslösen können, Selbsthilfegruppen und Online-Angebote. Somit kann alkoholkranken Menschen heutzutage ein breites Therapiespektrum angeboten werden.