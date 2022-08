Netto plant kostenlosen Service zum Laden von E-Autos

So sieht das Logo der Tochter der dänischen Salling Group „Netto“ aus. © Steinach/Imago

Netto arbeitet mit Vattenfall zusammen, damit Kunden künftig beim Einkaufen ihre E-Autos laden können. 940 Schnellladesäulen plant der Discounter. Hier mehr erfahren:

Bei einigen Supermärkten wie Lidl, Kaufland, Rewe und Co. ist es auf einigen Parkplätzen schon länger möglich, E-Autos während dem Einkauf zu laden – mitunter sogar kostenlos. Jetzt zieht auch der Lebensmittel-Discounter Netto bei den Schnellladesäulen nach. Aber nicht der mit dem gelb-roten Logo, an den die Meisten wohl gerade denken. RUHR24 kennt die Pläne von Netto und weiß, welche Filialen in Deutschland von dem kostenlosen Service profitieren.

Auf 270 Geschäfte sollen 470 Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten verteilt werden. Die meisten davon werden 2023 und 2024 gebaut werden. Der Strom soll ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommen.