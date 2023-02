Netflix: Neue Funktionen für Premium-Nutzer! Luxus-Abo künftig noch umfangreicher

Von: Christoph Gschoßmann

Netflix-Filme 2023: Der Streaming-Abieter erweitert die Funktionen seines Premium-Abos. © Netflix

Wer sich ein Premium-Abo bei Netflix leistet, wird künftig noch mehr für sein Geld bekommen. Der Streaming-Anbieter stattet das Abo mit weiteren Funktionen aus.

München – Netflix-Kunden können das Programm des Streaming-Anbieters mittlerweile in vier verschiedenen Abo-Modellen nutzen. In der „Premium“-Funktion gab es bisher vor allem den Vorteil der besseren Auflösung, nämlich 4K-UHD. Außerdem konnte man Dolby Vision, HDR10 und Dolby Atmos genießen, sowie auf bis zu vier Geräten gleichzeitig Videomaterial downloaden. Jetzt sollen weitere Funktionen mehr Kunden in das teuerste Abo-Modell locken – beispielsweise verbessertes Audio, berichtet merkur.de.

Wie Netflix in einer Pressemitteilung ankündigte, können Verbraucher mit dem Premium-Abo künftig über 700 der beliebtesten Titel mit „Spatial Audio“ oder „Netflix 3D-Audio“ nutzen. Dies enthält Blockbuster wie Stranger Things, The Watcher, Wednesday oder Knives Out: Glass Onion, aber auch zukünftige Titel wie Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun, Tour de France oder You. User können herausfinden, ob die Premium-Audio-Funktion für die jeweilige Serie oder den jeweiligen Film unterstützt wird, indem sie nach einem kleinen Logo Ausschau halten. Für diese Funktion hat sich Netflix mit der Audio-Firma Sennheiser zusammengetan. Im Hintergrund läuft die Technologie Ambeo 2-Channel Spatial Audio.

Netflix-Premium-Funktion: Spatial Audio / 3D-Audio – was ist das überhaupt?

Apple-AirPod-Nutzern könnte Spatial Audio oder 3D-Audio ein Begriff sein. Es simuliert immersiven Surround-Sound, ohne dass ein aufwändiges Lautsprechersystem notwendig ist. Optimiert ist es für Tablets und Laptops, aber auch TV-Geräte und Smartphones profitieren davon. Voraussetzung sind lediglich Stereolautsprecher. 5.1-Surround-Sound ist damit allerdings nicht kompatibel.

Eine weitere Verbesserung des Premium-Abos von Netflix ist der Download: Nun können auf bis zu sechs Geräten statt vier Inhalte für die Offline-Wiedergabe heruntergeladen werden. Für viele Netflix-Genießer gab es indes einen Schock: Der Streamingdienst will es „Schwarzsehern“, die über Familienaccounts schauen, nun besonders schwer machen. (cgsc)