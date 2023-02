Neben Kinderschminke auch Kondome und K.O.-Tropfen-Tests: dm-Kunden wütend über Faschingsauslage

Von: Sarah Isele

Teilen

dm entsetzt Kundi mit Kinderschminke, Kondome und K.O.-Tropfen-Schutz in Faschings-Auslage © FACEBOOK/ Screenshot MONTAGE

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres: Fasching. Daran beteiligen sich auch gerne bekannte Drogerien und Supermärkte mit saisonaler Ware. Lesen Sie hier, warum ein dm dabei wohl einen Schritt zu weit geht:

Alaaf, Helau und Ahoi schallt es seit dem schmutzigen Donnerstag von überall her! Denn gerade ist auch die beliebteste Zeit von vielen Menschen: Fasching. Nach zwei Jahren Ausfall durch die Corona-Pandemie können die Narren deutschlandweit wieder auf der Straße feiern und sich freuen. Dass dabei Drogerien und Supermärkte mit saisonalen Angeboten mitfeiern, ist keine Frage. Aber ab wann ist es zu viel? Ein dm entsetzt eine Kundin mit seiner „schockierenden“ Faschings-Auslage.

HEIDELBERG24 erklärt die vielfältige Faschings-Auslage beim Droegeriemarkt.

Was eine Kundin bei der Drogeriekette dm entdeckt, lässt sie wirklich an so vielem zweifeln, dass „man sich das erschreckende Ergebnis vom Versagen einer Regierung nun auch öffentlich eingesteht und die Zustände zur Normalität werden“, kommentiert sie auf Facebook ihren Fund.