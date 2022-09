Zahlreiche Lebensmittel durch den CO2-Mangel betroffen

Neben Bier sind zahlreiche Lebensmittel vom CO2-Mangel betroffen © dpa/Jens Kalaene

Nachdem Bierbrauern die Kohlensäure ausgeht, sind nun auch etliche weitere Lebensmittel wie Käse, Fleisch und Joghurt vom CO2-Mangel betroffen. Erfahren Sie hier mehr:

Ein leckeres Aufbackbrötchen mit Wurst und Käse und vielleicht ein Joghurt dazu – das ist 2022 möglicherweise ein bedrohtes Frühstück. Die beliebten Lebensmittel könnten nämlich bald knapp werden. Nach den Bierbrauern, denen die Kohlensäure ausgeht, schlagen nun zahlreiche weitere Lebensmittelhersteller Alarm. Das CO2 ist knapp, die Preise hoch. Dabei ist der Stoff in der Industrie von großer Wichtigkeit. Wurst, Fleisch, Käse und Joghurt sind nur ein paar der Nahrungsmittel, die wir täglich essen, für deren Herstellung, Lagerung oder Haltbarkeit CO2 benötigt wird.

HEIDELBERG24 verrät, welche Lebensmittel betroffen sind – und warum CO2 so eine große Rolle in der Lebensmittelindustrie spielt.

Durch die steigenden Gaspreise ist die Herstellung von CO2 nicht mehr rentabel. Die betroffenen Industrien fordern mehr Unterstützung. Nun wird geprüft, ob und wie man CO2 alternativ gewinnen kann. (paw)