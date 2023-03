City-Hopping im Schlaf: Diese Städte erreichen Sie per Nachtzug

Von: Michelle Mantey

Europa im Schlaf bereisen und dabei auf das Auto verzichten: Einige Städte können Sie mit dem Nachtzug erreichen.

Bremen – Einschlafen in Deutschland und in Florenz, Stockholm oder Budapest aufwachen. Das ist mit den Nachtzügen der Deutschen Bahn (DB), Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) sowie dem ungarischen oder kroatischen Nachtzug möglich. Der Vorteil einer Nachtreise mit der Bahn: Gerade zu Ferienzeiten kann man die großen Staus auf den Autobahnen oder lange Wartezeiten am Flughafen umgehen. Gleichzeitig ist diese Art zu Reisen schonender für die Umwelt. Diese schönen Städte Europas sind mit der Bahn per Nachtzug erreichbar.

Reisen mit dem ÖBB Nightjet in Europas schönste Städte

Die meisten Nachtreisen werden vom ÖBB Nightjet angeboten. Die Bahn fährt quer durch 25 Städte in Europa und eignet sich für einen kurzen Städtetrip. Einstiegsmöglichkeiten in Deutschland gibt es in Städten, wie Berlin, München, Stuttgart, Hannover oder Hamburg, hieß es seitens der Bundesbahn. Insgesamt können sieben Länder im Schlaf oder Liegewagen bereist werden:

Belgien : Brüssel

: Brüssel Frankreich : Paris und Straßburg

: Paris und Straßburg Italien : Gardasee, Mailand, Florenz, Rom, Verona, Venedig, Bologna und Genua

: Gardasee, Mailand, Florenz, Rom, Verona, Venedig, Bologna und Genua Kroatien : Zagreb und Split

: Zagreb und Split Niederlande : Amsterdam, Utrecht und Arnhem

: Amsterdam, Utrecht und Arnhem Österreich : Wien, Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck

: Wien, Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck Schweiz : Basel und Zürich

Schlaf und Liegemöglichkeiten können vorab reserviert werden, sind jedoch nicht automatisch im Ticket enthalten. Sind diese nicht mehr verfügbar, muss womöglich das Nackenkissen für den Schlaf im Sitzen herhalten. Denn so eine Nachtfahrt kann einige Stunden dauern. Für die Reise von München nach Florence sollten etwas mehr als elf Stunden eingeplant werden. Von Berlin nach Stockholm sind es sogar über 17 Stunden. Doch ob die Reise mit dem Auto viel schneller gelingt ist fraglich, denn gerade zu Ferienzeiten wird vor Stau auf bestimmten Autobahnen gewarnt.

Schlafend durch Europa: Einige Städte sind mit dem Nachtzug erreichbar. © Arnulf Hettrich/Imago

Reisen mit dem Nachtzug der Deutschen Bahn

Auch die Deutsche Bahn bietet Nachtfahrten mit dem ICE, IC oder EC an. Meist starten die Züge an den Großstadtbahnhöfen wie Hamburg, Berlin oder Frankfurt. Zu Beginn und gegen Ende der Fahrt wird ein Abendessen sowie Frühstück im Bistro oder Restaurant angeboten, informierte die DB. Nach der Stärkung am Morgen können die Reisenden auf Erkundungstour in Städten wie Kopenhagen, Wien oder Amsterdam gehen. Folgende Reiseziele sind mit dem Nachtzug möglich:

Von Hamburg nach Kopenhagen

Von Berlin, Leipzig oder München (ab Juni 2023) nach Wien

Von Frankfurt nach Prag oder Zürich

oder Von Frankfurt oder Köln nach Amsterdam

Nachtreisen mit dem kroatischen oder ungarischen Nachtzug

Wer nach Kroatien fahren möchte, kann in den kroatischen Nachtzug einsteigen. Tickets sind über die Seite der Deutschen Bahn buchbar. Beim Kauf der Tickets erfolgt eine direkte Sitzplatzreservierung. Auch in diesen Zügen ist die Buchung eines Privatabteils mit Liegefläche möglich. Der Nachtzug fährt von Stuttgart und München über Ljubljana nach Rijeka oder Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens. Nach circa 14 Stunden Fahrt wird man mit der kroatischen Sonne und Meeresluft in Rijeka belohnt.

Der ungarische Nachtzug fährt ebenfalls von München ab. Mit Halt in Salzburg und Wien kommt man schließlich in die ungarische Hauptstadt Budapest. Die Besichtigung der Hauptstadt sollte auch für Urlaubsreisen mit kleinem Budget möglich sein. Ähnlich wie im ungarischen Nachtzug ist auch hier die Buchung eines Privatabteils möglich. Zwar ist in diesen Zügen der Vierbeiner nicht erlaubt. Jedoch sind folgende Campingplätze für Reise mit dem Hund möglich. (mima)