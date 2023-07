Fan freut sich auf neue Schallplatte – doch DPD-Bote sorgt für Fiasko

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann wartet auf seine neue Schallplatte. Doch die Freude ist nicht von langer Dauer, als das Paket bei ihm ankommt; sie ist bereits kaputt.

Berlin – Internet-Shopping ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Deshalb dürften die meisten Verbraucher auch wissen, wie es ist, auf ein wichtiges Paket zu warten. Je nach Dringlichkeit und Zweck kann die Gefühlslage schnell zwischen Vorfreude und Ungeduld variieren. In der Regel ist das Glücksgefühl beim Empfänger jedoch groß, wenn das Paket endlich da ist. Anders erging es indes einem Musik-Fan, der auf seine neue Schallplatte gewartet hat. Auf Social Media teilt er sein Leid.

DPD-Lieferung kommt beschädigt an – Mann teilt Bild von zerbrochener Schallplatte

Der Mann postet auf seinem Facebook-Profil zwei Fotos von der im Internet bestellten Schallplatte und dem Paket. Bereits auf dem ersten Foto lässt sich erkennen, was der Empfänger zu erwarten hat. Denn das Paket ist schlichtweg in der Mitte durch geknickt, denkbar ungünstige Bedingungen für ein Produkt dieser Art.

Ein Mann postet auf Facebook das Foto seiner zerbrochenen Schallplatte. © Robert Drewek / Facebook

Die Bestätigung bekommt der Musik-Fan beim Auspacken, der Schallplatte. Denn wie der Zustand des Paketes bereits vermuten ließ, findet der Mann die blaue Scheibe, auf der Werke des deutschen Komponisten Move D gepresst sind, durchgebrochen in mehrere Teile vor.

„Kein Gehirn nötig“: DPD-Kunde klagt über Paket-Zustellung

Deshalb wütet er und schießt auf Facebook gegen DPD, den Zulieferer des Paketes. „Lust, eine Karriere bei DPD Deutschland zu starten? Kein Gehirn nötig“, schreibt der Mann zynisch in den Beitrag mit den beiden Fotos. Seinen Zorn kann die Community durchaus nachvollziehen. Ein User kommentiert: „Das ist schon next Level“. Ein anderer schreibt: „Heftig, das ist doch schon mutwillig“. Erst zuletzt kursierten Fotos im Netz von einem beschädigten DHL-Paket, das vom Boten gedankenlos in einen Briefkasten gequetscht wurde.

Auch andere Nutzer teilen ihre Erfahrung unter dem Post des Musik-Fans. Einer berichtet: „Der Karton meines Gaming PCs wurde einfach auf den Balkon geworfen“. Er erklärt, dass er sich für die Lieferung extra einen Tag freigenommen hätte, der Bote jedoch nicht geklingelt habe. Die „Wurfsendung“ ist bei Weitem kein Einzelfall; auch ein Hermes-Bot sparte sich auf diese Art Zeit und Mühe. Der Gaming-Fan erzählt weiter: „Ich habe mich zu Tode erschreckt“; gemeint ist der Moment, als das Paket auf den Balkon geworfen wurde. Erst zuletzt klagte auch eine DHL-Kundin über den Ablageort ihres Paketes – zu Unrecht, wie viele Nutzer finden.

DPD liefert zerbrochene Schallplatte – Unternehmen reagiert dubios auf Facebook

Auch das Unternehmen reagierte auf den Post, jedoch in einer ungewöhnlichen Art und Weise. Unter dem offiziellen Account DPD Deutschland meldet sich eine Mitarbeiterin zu Wort. Sie beginnt noch mit der Begrüßung „Hallo“ auf Deutsch. Doch anschließend folgte ein Sprachwechsel in die englische Sprache.

Übersetzt erklärt die Frau: „Ich verstehe Ihre Frustration vollkommen und entschuldige mich dafür. Bitte senden Sie mir Ihre Paketnummer und Postleitzahl per Direktnachricht zu, damit ich eine Reklamation an die Kollegen vor Ort weiterleiten kann“. Doch mit dem verblüffendem Sprachwechsel nicht genug, denn die Nachricht findet sich gleich dreimal in der exakt gleichen Version in den Kommentaren wieder.