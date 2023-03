Preisexplosion bei Kreuzfahrten: Diese Reederei schraubt kräftig am Preis

Von: Raffaela Maas

Ab sofort ist der Preis eines bestimmten Services einer Kreuzfahrt-Reederei um einiges höher. Die Preissteigerung ist auf den ersten Blick für viele nicht bemerkbar.

Berlin – Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Ab sofort gelten für den Getränke-Service der Reederei MSC Cruises neue und vor allem deutlich höhere Preise. Die Verteuerung ist für viele nicht auf den ersten Blick erkennbar, denn sie betrifft nicht etwa die Übernachtungen in der Kabine, sondern die Getränke. Betroffen sind die Getränkepakete Easy, Easy Plus und Premium Extra der MSC Cruises.

Kreuzfahrt: Preis für Getränkepakete ist gestiegen

Konkret lässt sich die Verteuerung beispielhaft anhand einer einwöchigen Kreuzfahrt in Europa ablesen. Dort würde das Easy Getränkepaket mit einer Auswahl an Cocktails, Mischgetränken, Spirituosen, Hausweinen, Bier, Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Mineralwasser und klassischen Heißgetränken ab sofort 273 Euro kosten. Bislang lag der Preis pro Kopf auf einer siebentägigen Europareise bei 224 Euro und war damit um 20 Prozent günstiger.

Auch die weiteren Getränkepakete sind um ungefähr 20 Prozent teurer geworden. Bislang mussten Urlauber für das Paket Easy Plus, welches alle Getränke mit einem Preis von bis zu neun Euro enthält 308 Euro zahlen. Jetzt kostet es 378 Euro. Der Preis für das hochwertigste Getränkepaket Premium Extra ist von 434 Euro auf 518 Euro gestiegen.

Preiserhöhung bei Getränkepaketen: Darauf sollen Urlauber achten

Wer nicht draufzahlen möchte, sollte die Getränkepakete bestenfalls im Vorhinein buchen. An Bord ist der Preis für die Getränke Bundles um circa 15 Prozent höher. Trotz Preiserhöhung haben sich jedoch die Leistungen bei den Paketen kaum verändert. Bei Easy sind nun auch Flaschenbiere, Dosen-Softdrinks und Fruchtsäfte in Flaschen inbegriffen. Bei Easy Plus wird der Maximalpreis etwas aufgeweitet auf neun Euro und bei Premium Extra auf 14 Euro.

Für Mitglieder des Schiff-im-Schiff-Konzepts Yachtclub bleibt das meiste gleich, wie schiffe-und-kreuzfahrten.de berichtet. Im Yachtclub bekommen die Gäste eine große Getränkeauswahl ohne eine weitere Zuzahlung und außerhalb gilt das Getränkepaket Premium Extra.

MSC Kreuzfahrt: Darum werden Getränkepakete jetzt teurer

Ein naheliegender Grund für die Preiserhöhung ist wohl folgender: ab sofort ist bei allen Getränkepaketen die Servicegebühr bereits inkludiert. Die Servicegebühr beläuft sich auf Kreuzfahrtschiffen mit der Bordwährung Euro auf 15 Prozent und auf Schiffen mit der Bordwährung Dollar auf 18 Prozent. Durch den angehobenen Preis ist diese Gebühr für Gäste mit Getränkepaketen nun nicht mehr weiter relevant.

