Mogelpackung des Monats Juli: Erdnußlocken fast 30 Prozent teurer

Von: Robin Dittrich

Die Verbraucherzentrale kürt monatlich die größten Mogelpackungen. Nun bekam ein Snack die wenig schmeichelhafte Auszeichnung. Der Hersteller ist Wiederholungstäter.

Kassel – Bei vielen Produkten in Supermärkten wird nicht unbedingt der Preis erhöht, um sie teurer zu machen. Oftmals wird schlichtweg die Menge reduziert – der Preis pro Gramm steigt dadurch teils deutlich an. Erst kürzlich ging diesen Schritt der Hersteller Lorenz Snack-World.

Mogelpackung des Monats Juli 2023 – Erdnußlocken von Lorenz werden deutlich teurer

Die Anzahl an Mogelpackungen in Supermärkten und Discountern nimmt immer weiter zu. Dabei wird bei Produkten die Menge reduziert, der Preis aber gleich gelassen – oder sogar erhöht. Im Juni 2023 ging die „Mogelpackung des Monats“ an eine Schokolade von Aldi, die rund 15 Prozent teurer wurde. Bei den Erdnußlocken von Lorenz Snack-World handelt es sich teils sogar um einen Preisanstieg von bis zu 28 Prozent. Es ist nicht der erste in den letzten Jahren.

Die Erdnußlocken von Lorenz verteuerten sich in den letzten Jahren deutlich – um 74 Prozent in nur sechs Jahren. © Verbraucherzentrale

Wie stark die Preiserhöhung ausfiel, hängt von der Sorte der Erdnußlocken ab. Die „Erdnußlocken Classic“ kosteten im Jahr 2022 noch 1,99 Euro, Verbraucher bekamen dafür eine Füllmenge von 200 Gramm. Bei der Ermittlung der Preise im Juli 2023 kam die Verbraucherzentrale Hamburg zu dem Ergebnis, dass die Classic-Version jetzt 2,19 Euro kostet – Verbraucher erhalten dafür allerdings nur noch 175 Gramm Füllmenge. Das entspricht einer Erhöhung von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Erdnußlocken von Lorenz schrumpfen bereits seit Jahren immer weiter

Bereits in den vergangenen Jahren reduzierte Lorenz die Füllmenge der Erdnußlocken kontinuierlich. Waren 2016 noch 250 Gramm in der Jumbo-Version enthalten, wurde die Menge 2017 auf 225 Gramm reduziert – zum Preis von 1,89 Euro. 2023 sind nur noch 175 Gramm enthalten. Innerhalb von sechs Jahren erhöhte sich der Preis für die Jumbo-Erdnußlocken um bis zu 74 Prozent. Der Hersteller Lorenz Snack-World hat in einer bereits im März 2023 veröffentlichten Stellungnahme eine einfache Erklärung für die teils deutlich erhöhten Preise.

So stark veränderten sich die Preise für die Erdnußlocken von Lorenz:

Produkt Füllmenge/Preis 2022 Füllmenge/Preis 2023 Preiserhöhung Erdnußlocken Jumbo 175 Gramm/1,99 Euro 150 Gramm/219 Euro 28 Prozent Erdnußlocken Mexican Style 175 Gramm/1,99 Euro 150 Gramm/2,19 Euro 28 Prozent Erdnußlocken Classic 200 Gramm/1,99 Euro 175 Gramm/2,19 Euro 26 Prozent Erdnußlocken Leicht 200 Gramm/1,99 Euro 175 Gramm, 2,19 Euro 26 Prozent

„Hochwertige Rohwaren, Verpackungsmaterialien, Transport und insbesondere Energie, all dies benötigen wir für die Herstellung unserer Produkte, und all dies ist und wird auch auf absehbare Zeit noch immer deutlich teurer bleiben, als in den Jahren zuvor“, gab Lorenz an. Die Verbraucherzentrale kann diese Argumente nicht nachvollziehen: „Das Argument führen Hersteller gerne an. Die Weltmarktpreise für Erdnüsse liegen aber deutlich unter dem Niveau von 2020 und auch die Energiepreise sind mittlerweile wieder deutlich gesunken.“ (rd)