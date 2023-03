Unfreundlichste Mitarbeiter? Lidl und Netto teilen Siegertreppchen

Von: Juliane Reyle

„Reklamation24“ veröffentlicht das Beschwerde-Ranking 2022: In diesen Unternehmen sind die Mitarbeiter besonders unfreundlich.

Das Portal „Reklamation24“ veröffentlicht Kunden-Beschwerden sowie die Bewertungen von sämtlichen Unternehmen, wie Möbelhäusern, Versanddienstleistern oder Supermärkten und Discountern, wie Kaufland und Lidl.

Unter anderem teilt das Portal nun öffentlich eine Auflistung derer Unternehmen, die die meisten Beschwerden über unfreundliche Mitarbeiter im Jahr 2022 erhielten. Sowohl der Sieger, als auch weitere „Platzierte“ sind bekannte Geschäfte, berichtet echo24.de.

Über tausend Beschwerden über Angestellte: Lidl, Netto und Hermes an der Spitze

Der traurige Sieger ist, sogar mit Abstand, ein Discounter. „Dann geh doch zu Netto“, heißt es in der Werbung. Doch manch einem Kunden ist das vielleicht bereits vergangen, denn Netto schneidet im Ranking mit den unfreundlichsten Angestellten am schlechtesten ab.

Der Discounter erhält im Jahr 2022 etwa 1.097 Beschwerden über unfreundliche Mitarbeiter auf der Reklamation-Website. Gemäß der Auswertung sind die Angestellten in dem Unternehmen somit besonders unhöflich.

Nach eigenen Angaben hat „Reklamation24“ mehr als 250.000 Nutzer, die im Monat mehr als 10.000 Beschwerden über Unternehmen abgeben.

Hermes auf Platz drei – Lebensmittelgeschäft Aldi nicht unter den Top zehn

Ebenfalls auf dem Siegertreppchen: Der Discounter Lidl. Zwar mit nur halb so vielen Beschwerden, wie Konkurrent Netto, aber mit 507 Meldungen immerhin auf Platz Zwei. Auch auf Facebook sind immer wieder Kundenbeschwerden über das Lebensmittelgeschäft zu lesen.

Anschließend folgt im Ranking kein Lebensmittelgeschäft, sondern ein Versanddienstleister. Den dritten Platz erhält mit 307 negativen Meldungen Hermes. Doch während Kaufland mit 218 Meldungen immerhin Rang sieben erreicht, schafft es Aldi nicht einmal in die Top zehn.

15 Prozent aller Beschwerden wegen unfreundlicher Mitarbeiter

Die Beschwerden über unfreundliche, respektlose oder teilweise sogar aggressive Mitarbeiter, machen laut „Reklamation24“ ganze 15 Prozent aller im Jahr 2022 eingegangen Beschwerden aus.

Warum die Mitarbeiter der Geschäfte besonders üble Laune haben oder sich ungehobelt gegenüber Kunden benehmen, geht aus der Statistik allerdings nicht hervor. Es gilt zu bedenken, dass die Bewertungen immer auf subjektiven, individuellen Einschätzungen beruhen. Was den Bewertungen vorausgegangen ist, wird nicht überprüft.

Doch auch schlechte Bezahlung oder Probleme in den Hierarchien von Unternehmen, können für Unmut in der Belegschaft sorgen, der sich dann in der Laune der Angestellten widerspiegelt. Die Mitarbeiter von Unternehmen wie Audi können sich vermutlich nicht über ihr Gehalt beklagen.