Wegen gängigen Supermarkt-Irrtum: Haltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln soll verschwinden

Von: Carolin Gehrmann

Um Lebensmittel nicht zu verschwenden, soll das Mindesthaltbarkeitsdatum für einige Lebensmittel abgeschafft werden. Dabei sind Produkte oft deutlich länger haltbar.

München – Viele Verbraucherinnen und Verbraucher dürften das kennen. Nach dem Einkauf im Supermarkt stellt man fest: Der neu erworbene Joghurt läuft morgen schon ab. Doch der Ärger darüber ist meist unbegründet. Viele Lebensmittel sind deutlich länger gut, als ihr Mindesthaltbarkeitsdatum angibt. Denn das bezieht sich – wie der Name schon sagt – auf das Datum, bis zu dem das Produkt mindestens haltbar ist. Es gibt also in der Regel einen gewissen Spielraum.

Lebensmittel landen nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums oft im Müll

Zu viele Lebensmittel landen wegen überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum im Müll, finden Verbraucherschützer. In Deutschland werden insgesamt rund 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln im Jahr weggeworfen. Darunter sind auch viele abgelaufene Produkte, die noch genießbar gewesen wären. Die EU will diese Lebensmittelverschwendung eindämmen. Und plant deshalb, die Kennzeichnung teilweise abzuschaffen, wie auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf seiner Webseite erklärt.

Bereits seit 2021 liegen bei der EU-Kommission in Brüssel konkrete Pläne vor, die Kennzeichnungspflicht für die Haltbarkeit von Lebensmitteln neu zu regeln. Für sehr langlebige Produkte wie Nudeln, Reis, Öl oder Kaffee könnte sie demnach entfallen. Eine mögliche Neuregelung wird derzeit noch geprüft, endgültig beschlossen ist derzeit noch nichts. Künftig könnte auf solchen Lebensmitteln dann stehen: „Oft noch länger gut“ oder ähnliches.

Abgelaufene Lebensmittel dürfen noch verkauft werden – wenn sie einwandfrei sind

Der Handel selbst versucht Produkte mit knapper Haltbarkeit meist über Rabattaktionen aus den Regalen und in die Einkaufskörbe der Verbraucherinnen und Verbraucher zu bekommen.

Sogar bereits abgelaufene Lebensmittel dürfen grundsätzlich noch verkauft werden, solange der Händler gewährleisten kann, dass das Produkt einwandfrei ist. Bei richtiger Lagerung und Kühlung sind die Produkte nämlich größtenteils noch deutlich länger gut als auf der Packung angegeben.

Verbrauchsdatum bei schnell verderblichen Lebensmitteln unbedingt einhalten

Anders ist es bei besonders empfindlichen, schnell verderblichen Lebensmitteln wie Fisch, Hackfleisch oder vorgeschnittenem Salat. Sie werden mit einem sogenannten „Verbrauchsdatum“ gekennzeichnet. Das zeigt den letzten Tag an, bis zu dem das Produkt verkauft und verbraucht werden darf. Nach Überschreitung des Datums ist ein Verkauf ausgeschlossen, da die Gefahr der Bildung gesundheitsgefährdender Keime dann erhöht ist, wie die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite schreibt.

Ein weiterer Tipp gegen Lebensmittelverschwendung lautet: Man sollte sich ruhig auf seine Sinne verlassen, um zu überprüfen, ob sie noch genießbar sind. Denn das tue man bei Lebensmitteln, die ganz ohne Kennzeichnung auskommen, wie unverpacktes Obst und Gemüse oder Brot vom Bäcker, ja intuitiv auch. Besonders achten sollten Verbraucherinnen und Verbraucher auf mögliche Schimmelbildung. Dann ist das Nahrungsmittel definitiv nicht mehr genießbar und muss sofort entsorgt werden.

Diese Lebensmittel müssen nicht mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum gekennzeichnet werden:

Loses Obst und Gemüse

Wein

Getränke mit einem Alkoholgehalt von 10 oder mehr Volumenprozent

Kaugummi

Zucker

Speisesalz

Essig

(Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband)

Abgelaufene Lebensmittel nicht ungeöffnet wegwerfen, sondern erst auf Verzehrbarkeit prüfen

Das BMEL rät, Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht gleich ungeöffnet wegzuwerfen. Stattdessen solle man es sich ganz genau anschauen, prüfend daran riechen und vorsichtig probieren. So lässt sich meist gut erkennen, ob ein Nahrungsmittel verdorben ist. Riecht die Milch komisch oder schmeckt säuerlich, sollte man sie nicht mehr verzehren. Prickelt der Saft auf der Zunge – Finger weg. Dann gehört das Nahrungsmittel tatsächlich in die Mülltonne und nicht auf den Tisch.

Wurde die Packung eines Lebensmittels geöffnet, ist auch das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum hinfällig. Nach dem Öffnen können nämlich Sauerstoff, Feuchtigkeit und Mikroorganismen eindringen, erklärt die Verbraucherzentrale. Dadurch verderben Nahrungsmittel deutlich schneller.