Milliarden-Entlastung: Neuseeland beschließt lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche

Von: Ulrike Hagen

Für nach 2008 geborene Neuseeländer gilt ab sofort Rauchverbot. Das Paket mit den strengsten Rauchgesetzen der Welt entlastet das Land um Milliarden.

Wellington – Das neuseeländische Parlament hat ein einzigartiges Gesetzespaket verabschiedet, das es Rauchern zukünftig sehr schwer machen wird. Ziel der wohl strengsten Nikotin-Dekrete der Welt: Das Land will bis 2025 rauchfrei werden und verbietet künftigen Generationen das Rauchen.

Wer nach 2008 geboren ist, erhält lebenslängliches Rauchverbot. Jugendliche, die bei Inkrafttreten des Gesetzes jünger als 14 Jahre alt sind, werden in dem Pazifikstaat also niemals legal Tabakprodukte kaufen können. Das Gesundheitssystem werde damit viele Milliarden Dollar sparen, erklärte die stellvertretende Gesundheitsministerin: „Unsere nächste Generation wird die Schäden des Tabakkonsums nicht mehr erleben. Was für ein Meilenstein!“

5 Milliarden Kostenersparnisse: Neuseeland beschließt lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche

„Es gibt keinen guten Grund, den Verkauf eines Produkts zu erlauben, das die Hälfte der Menschen, die es nutzen, tötet“ so die Vize-Gesundheitsministerin Dr. Ayesha Verrall im Parlament zur Verabschiedung des Gesetzes mit dem Namen „Smokefree 2025 Action Plan“. Das Gesundheitswesen in Neuseeland werde Milliarden sparen, wenn durch das Rauchen verursachte Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen wegfallen.

„Ein Meilenstein! Unsere nächste Generation wird die Schäden des Tabakkonsums nicht mehr erleben.“

Dafür soll die Zahl der Tabakverkaufsstellen bis Ende 2023 von 6000 auf 600 sinken, der Nikotinanteil in tabakhaltigen Produkten um bis zu 95 Prozent reduziert werden. Es wird zukünftig nur noch Zigaretten mit 0,7 Milligramm Nikotin statt bisher bis zu 15 Milligramm pro Gramm Tabak geben, ein Gehalt der als nicht süchtig machend gilt. Auch die Einnahmen über Bußgelder bei Verstößen gegen die wohl strengsten Rauchverbots-Maßnahmen der Welt dürften dem Staat einiges in die Kassen spülen: Sie werden mit Strafen von bis zu 150.000 Dollar, umgerechnet über 90.000 Euro, geahndet.

Neuseelands Vizegesundheitsministerin: „Historischer Tag für die Gesundheit“

„Wir wollen sicherstellen, dass junge Leute nie mit dem Rauchen anfangen, also machen wir es strafbar, rauchbare Tabakprodukte an Jugendliche zu verkaufen“, sagt Verrall. Rauchen sei die häufigste vermeidbare Todesursache in Neuseeland, so die Vize-Gesundheitsministerin. Die durch das Rauchen verursachten Schäden und Kosten seien besonders bei den Maori, der indigenen Bevölkerung der Inseln, immens. Dort liegt die Raucherquote bei etwa 23 Prozent; unter Maori-Frauen ist Lungenkrebs die häufigste Todesursache.

Die Regierung ist fest entschlossen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu schützen, und dieses Gesetz ist ein Beweis für dieses Engagement.

„Gesundheitssystem wird um 5 Milliarden Euro entlastet“

„Tausende von Menschen werden länger und gesünder leben, und das Gesundheitssystem wird um 5 Milliarden Dollar entlastet“, stellt die Ministerin auf der Regierungswebsite Neuseelands fest. Rauchen kostet die Weltwirtschaft immense Summen – nach Studien der WHO eine Billion Dollar oder etwa 950 Milliarden Euro.

Immense Summen: Raucher kosten Deutschland jährlich fast 100 Milliarden Euro

Allein in Deutschland belaufen sich die gesamtwirtschaftlichen Kosten jährlich auf 97,24 Milliarden Euro, so Berechnungen des Hamburger Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Tobias Effertz. Die direkten Kosten für die Behandlungen tabakbedingter Krankheiten betragen demnach 30,32 Milliarden Euro. Als indirekte Kosten, wie beispielsweise Arbeitsausfälle, fallen 66,92 Milliarden Euro an.

Corona-Pandemie hat wieder mehr Menschen zur Zigarette greifen lassen

Doch während der Raucheranteil der Bevölkerung in Neuseeland bei ohnehin nur acht Prozent liegt und beständig zurückgeht, hat hierzulande die Corona-Pandemie hat die Sucht nach Tabak und Rausch verstärkt. Er liegt derzeit bei über einem Drittel (34,5 Prozent), wie die „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ zeigt. Anfang 2020 waren es noch 27 Prozent.

Auch aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse in Hannover geht hervor: Jeder oder jede vierte raucht seit der Pandemie häufiger oder hat erst mit dem Nikotinkonsum angefangen – nur jede oder jeder zehnte rauchte weniger oder hatte ganz aufgehört. Ob die Änderungen, die ab 2023 für E-Auto, aber auch Zigaretten und Tabak gelten, diesen Trend umkehren, wird sich zeigen.