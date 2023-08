Mikrochips in Käse – Parmesan bald mit unerwarteter Zutat

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Ihr Käse könnte bald eine eher unerwartete Zutat enthalten: Parmesan-Hersteller wollen Mikrochips in ihre Produkte einbauen. Warum das der Fall ist:

Ein Computer-Chip im Käse – wie darf man sich das vorstellen? Moderne Technik macht‘s wohl möglich. So wollen Parmesan-Hersteller künftig einen winzigen Chip in ihren Käse stecken. Damit soll der Käse getrackt werden können. Es geht jedoch weniger darum, nachweisen zu können, dass der Parmesan am Ende bei Ihnen auf dem Tisch landet, sondern eher darum, welchen Weg er dann schon hinter sich hat. HEIDELBERG24 verrät, was dahintersteckt:

Mikrochip in Parmesan – unkonventionelles Vorgehen gegen Käse-Fälschungen

Parmesan, also echter Parmigiano Reggiano, ist ein wertvolles Gut. Zumindest herrscht um die Original-Käsesorte ein reger Fälschungsmarkt. Ganz offiziell darf sich Käse nur Parmesan nennen, wenn er aus der entsprechenden Region in Norditalien stammt. Die Käsesorte ist nicht das einzige Produkt, dessen Ursprungsbezeichnung geschützt ist. Auch Champagner besitzt bekanntlich dieses Privileg.

Doch auch andere wollen etwas vom Kuchen – oder vom beliebten Käserad – abhaben. So sind Parmesan-Fakes anscheinend verbreitet, dass es ein ganzes Parmesan-Konsortium gibt, das Parmigiano-Reggiano-Konsortium (PRC), das sicherstellen will, dass nur der echte Käse als Parmesan verkauft wird. Und gegen die Käse-Fälscher will eben dieses PRC mit einer unkonventionellen Methode vorgehen.

Mikrochips in Lebensmitteln – Käse-Elektronik mit Blockchain-Technologie

Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die Parmesan-Räder darum bald eine geheime Zutat erhalten. Es handelt sich um einen Mikrochip, nicht größer als ein Salzkristall. Die Käse-Elektronik funktioniert mit Blockchain-Technologie, wie sie auch beim Handel mit Kryptowährungen zum Einsatz kommt. Hersteller des guten Stücks ist die amerikanische Firma p-Chip, die den Chip als eine Art digitalen Anker für physische Dinge beschreibt.

Der Chip wird in einen QR-Code auf dem Etikett eingebettet, der sich abscannen lässt. So lässt sich der Käse ganz leicht bis zum Milchproduzenten zurückverfolgen – und Fälschungen entlarven. Ein Jahr lang wurden die Mikrochips an 100.000 Parmesan-Käsen getestet. Wie chip.de berichtet, sei der Reifeprozess durch die Elektronik nicht gestört.

Mikrochip in Parmesan: Technologie soll sicher für Verzehr sein

Man muss also keine Angst haben, bald Parmesan zu kaufen und auf ein Stück hartes Metall oder Plastik zu beißen. Schließlich befindet sich der Mikrochip außen auf dem Etikett, das man gewöhnlich sowieso nicht mitisst. Passiert einem dennoch ein Missgeschick und man verschluckt einen solchen Chip, dann ist er nicht nur so winzig, dass man ihn wohl kaum bemerken dürfte.

Selbst lebensmittelsicher soll die Elektronik sein. Bis zu drei Wochen Magensäure sollen die Chips überleben, werden also nicht im Körper abgebaut, wie der Hersteller versichert. Demnach kann beim Verzehr nichts passieren, der Chip wird einfach wieder vollständig ausgeschieden. Während in Italien Chips in Milchprodukte kommen, wird in Deutschland Pfand auf sie eingeführt – was auf Kritik stößt.

Mikrochips in Lebensmitteln – Zukunft der Lebensmittelherstellung?

Ob die Mikrochips in Zukunft häufiger die Qualität der Lebensmittel sicherstellen werden, wird sich zeigen. In Fällen eines Käse-Rückrufs wie diesem wegen Listerien, könnte die Technologie ja vielleicht ebenfalls nützlich sein.

Doch auch an anderen Technologien wird geforscht. So versuchen Schweizer Wissenschaftler beispielsweise, eine Möglichkeit zu entwickeln, mithilfe von DNA die Authentizität eines Lebensmittels nachzuweisen. (paw)