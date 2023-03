Trotz Mietpreisbremse: Wie mit möblierten Wohnungen richtig abkassiert wird

Mietwucher

Ein neuer Trend sorgt für Spannungen auf dem Mietmarkt: Mit möblierten Wohnungen umgehen viele Vermieter nämlich die Mietpreisbremse in Metropolen – was die Preise explodieren lässt.

München – Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Deutschland ist hoch, besonders in den Großstädten. Wer in deutschen Metropolen eine Wohnung braucht und auch noch Zeitdruck hat, der ist bereit, viel dafür zu zahlen. Oft auch, wenn man gar nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Das wissen auch viele Vermieter und nutzen ein Schlupfloch aus, um mehr Geld einzunehmen, als erlaubt – und das findet immer mehr Nachahmer.

Um die Mietpreisbremse, die in Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt, zu umgehen, nutzen sie nämlich einen ganz einfachen Trick: ein Sofa, ein Tisch, ein einfacher Schrank – und schon lässt sich die Wohnung für ein Vielfaches dessen vermieten, was gesetzlich erlaubt ist. Denn für Wohnungen, deren Zweck es ist, nur ein Zuhause auf Zeit zu sein, gelten die je nach Stadt festgelegten Mietobergrenzen nicht. Möblierte Mietangebote boomen deshalb und die Mietpreise schießen immer weiter in die Höhe.

Mietpreisbremse: In Berlin werden schon mehr möblierte Wohnungen angeboten als unmöblierte

Einer aktuellen Auswertung von Immoscout zufolge handelt es sich dabei um einen bundesweiten Trend. Im Durchschnitt ist jedes dritte Mietangebot in den fünf größten Metropolen ein möbliertes Angebot. Je nach Region gibt es allerdings Unterschiede. So stellt Berlin einen Sonderfall dar: In der Hauptstadt gibt es mit einer Quote von 51 Prozent im letzten Quartal des Jahres 2022 inzwischen mehr Angebote für möbliertes Wohnen als unmöbliert.

Damit übersteigt Berlin den deutschlandweiten Schnitt bei Weitem. Wie schnell sich diese Entwicklung vollzog, zeigt der Vergleich mit 2018: Da waren nur 13 Prozent aller Angebote möbliert. Hinter Berlin liegt Frankfurt am Main mit einem Anteil von 33 Prozent für möblierte Angebote, gefolgt von München mit 30 Prozent.

Mietpreise explodieren: In München gibt es möblierte Zweizimmerwohnungen für 1950 Euro

Wenn man sich selbst durch die bekannte Plattform Immobilienplattform immoscout24.de klickt, dann ist aktuell mehr als jedes dritte Inserat für München ein Angebot für „Wohnen auf Zeit“ (Stand 6. März 2023). Für eine 26 Quadratmeter große Einzimmerbude werden hier beispielsweise 1100 Euro verlangt. Praktisch: Das vom Vermieter zur Verfügung gestellte Sofa dient auch gleich als Bett. Eine angebotene Zweizimmerwohnung mit 50 Quadratmetern Wohnfläche soll sogar 1950 Euro kosten. Das sind stolze 39 Euro pro Quadratmeter, allerdings inklusive aller Nebenkosten. Ohne Möbel läge die in München erlaubte Mietobergrenze für Wohnungen bis zu dieser Größe bei 781 Euro kalt.

Die Mietobergrenze kann mit dem Möblierungszuschlag ausgehebelt werden

Die zur Verfügung gestellte Einrichtung rechtfertigt diesen Preisaufschlag zwar selten, dennoch haben Vermieter die Möglichkeit, einen Möblierungszuschlag auf die Miete zu erheben – die laut Mietpreisbremse grundsätzlich eigentlich auch nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Denn Mieterhöhungen dürfen nicht so einfach und schon gar nicht unbegrenzt erfolgen. Doch viele nutzen einen Clou, der sich inzwischen unter Vermietern herumgesprochen hat: Der Möblierungszuschlag auf die Miete muss bei Vertragsabschluss nicht extra ausgewiesen werden. Und so können sie praktisch jeden Betrag verlangen. Oft sind es auch spezialisierte Agenturen, die solche Angebote inserieren, sie heißen flathopper.de oder Mr. Lodge – Wohnen auf Zeit.

+ Für möblierte Wohnungen können Vermieter höherer Preise verlangen, da sie mit dem Zuschlag für die Einrichtung viel Spielraum haben. © Kerstin Boegeholz/IMAGO

Rolf Bosse, Chef des Mietervereins zu Hamburg, nennt solche Praktiken gegenüber der Zeit „schamlos“. Immer mehr dringend benötigte Wohnungen würden so dem normalen Mietmarkt entzogen und auf diese Weise zweckentfremdet. Seiner Ansicht nach spielten Vermieter außerdem bewusst mit der Not vieler Menschen, die völlig verzweifelt nach einer Wohnung suchen, sodass sie am Ende bereit sind, in eine viel zu teure Wohnung zu ziehen. Dass es sich um ein „Wohnen auf Zeit“-Verhältnis handelt, steht dann häufig nur auf dem Papier, kritisiert der Berliner Mieterverein laut stern.de.

Mieterschützer finden solche Praktiken „schamlos“, da benötigter Wohnraum verloren geht

Möblierte Wohnungen waren ursprünglich kein Massenphänomen, sondern ein weniger verbreitetes Angebot für Menschen, die nur für einen begrenzten Zeitraum in einer Stadt zu tun haben, zum Beispiel wegen der Arbeit oder des Studiums. Doch aufgrund der gesetzlichen Grauzone für möblierten Wohnraum hat sich die Angebotsstruktur vollkommen verändert. Nicht nur die Zahl der Angebote ist deutlich höher, sondern auch die Angebotsmieten für bereits eingerichtete Wohnungen: Die Angebotspreise für nicht-möblierte Wohnungen stiegen zwischen 2018 und 2022 deutschlandweit von 7,41 Euro auf 9,32 Euro pro Quadratmeter.

Die Preise für möblierten Wohnraum stiegen im Verhältnis deutlich stärker als für unmöblierte Wohnungen

Bei möbliertem Wohnraum war der Anstieg deutlich stärker – statt durchschnittlich 15,50 Euro kletterten die Preise auf 22,50 Euro. In Berlin und Köln verdoppelte sich die Miete für den möblierten Quadratmeter sogar – auf rund 33 Euro. In München stieg der Quadratmeterpreis von etwa 20 auf 30 Euro. Der Möblierungszuschlag allein rechtfertigt derartige Preissteigerungen wohl nur selten. Mieter haben zwar einen gesetzlichen Anspruch, sich Kosten der Möblierung vom Vermieter darlegen zu lassen. Laut Stern dürfte es für sie aber schwierig werden, ihm nachzuweisen, dass die Berechnung auf unfairen Methoden beruht.

