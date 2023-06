Behinderungsgrad ab 20: Diese Steuerfreibeträge gibt es

Für Menschen mit Behinderung und ihre Familien gibt es verschiedene Steuererleichterungen. Was Sie über den Steuerfreibetrag wissen müssen.

Frankfurt – Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben rund 7,8 Millionen Menschen in Deutschland eine Schwerbehinderung. Fast jeder zehnte in Deutschland hat einen Schwerbehindertenausweis. Wie eine Expertin vom Sozialverband Deutschland erklärt, ist es nicht immer so leicht, den Behindertenausweis tatsächlich auch zu erhalten.

Menschen mit Behinderungen können spezielle Rechte und Nachteilsausgleiche, die durch das Bundesversorgungsgesetz geregelt sind, geltend machen. Diese richten sich laut dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung nach dem Grad der Behinderung (GdB). Der Umfang der Einschränkung wird mit dem GdB in Zehnergraden von 20 bis 100 beschrieben. Wer als schwerbehindert mit einem Grad von 100 eingeordnet wird, kann beim Staat spezielle Zuschüsse, Vergünstigen und Steuerentlastungen beantragen. Durch Zuschüsse vom Staat soll ausgeglichen werden, dass ein Mensch mit Behinderung nicht mehr voll arbeiten kann oder wegen mangelnder Inklusion auf dem Arbeitsmarkt nicht erfolgreich ist. Diese Zuschüsse können beispielsweise Vergünstigungen oder Steuerentlastungen sein.

Menschen mit Behinderung: Steuerfreibeträge für die Einkommenssteuer

Als schwerbehindert gelten nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (§ 2 Abs. 1 SGB IX) Menschen, die „körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ Auch chronische Erkrankungen können als Schwerbehinderung eingestuft werden. Die Anerkennung einer chronischen Krankheit als Behinderung geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes mit Aktenzeichen C-335/11 und C-337/11 zurück, das die Betroffenen vor einer möglichen Diskriminierung schützen soll.

Wie das Verwaltungsportal Hessen informiert, gibt es für Menschen mit Behinderung einen besonderen Freibetrag bei der Steuer – den Behinderten-Pauschbetrag. Folglich können behinderte Menschen anstelle einer Steuerermäßigung (außergewöhnliche Belastungen) einen Steuerfreibetrag (Pauschbetrag) bei der Einkommensteuererklärung geltend machen. Laut Familienratgeber.de können auch Eltern von Kindern mit Behinderung diesen Freibetrag für sich nutzen. Ebenso, wer eine pflegebedürftige Person zu Hause pflegt.

Steuerfreibetrag für Menschen mit Behinderung: Was Sie wissen müssen

Wie hoch der Steuerfreibetrag ist, hängt vom Grad der Behinderung ab. Schwerbehindertenausweis.de zufolge sind die Freibeträge 2021 verdoppelt worden. Dabei handelt es sich um die erste Erhöhung seit 1975. Alles Wichtige, was Sie wissen müssen, im Überblick:

Den Steuerfreibetrag können behinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 20 in Anspruch nehmen.

Die Höhe des des jährlichen Steuerfreibetrages richtet sich nach dem GdB. Behinderte Menschen, welche hilflos (Merkzeichen „H“), blind (Merkzeichen „Bl“) oder taubblind (Merkzeichen „TBl“) sind, erhalten einen Freibetrag unabhängig vom Grad der Behinderung.

(Merkzeichen „H“), (Merkzeichen „Bl“) oder (Merkzeichen „TBl“) sind, erhalten einen Freibetrag unabhängig vom Grad der Behinderung. Um den Pauschbetrag zu erhalten, müssen Sie bei der Steuererklärung die Anlage „Außergewöhnliche Belastungen“ ausfüllen.

Wird eine Behinderung rückwirkend festgestellt, kann man den Pauschbetrag auch rückwirkend in Anspruch nehmen. Dafür muss das Versorgungsamt bescheinigen, wann die Behinderung eingetreten ist. Das Finanzamt muss dann zu viel gezahlte Steuern zurückbezahlen.

Eltern können, sofern ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag besteht, den Steuerfreibetrag ihres behinderten Kindes nutzen, sofern das Kind diesen nicht selbst nutzt. Der Freibetrag wird zwischen den Eltern aufgeteilt, es sei denn, der Kinderfreibetrag wurde dem anderen Elternteil übertragen.

Der Steuerfreibetrag kann durch das örtlich zuständige Finanzamt in die Lohnsteuersatzbescheinigung eingetragen werden, um den Betrag monatlich bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung bereits zu berücksichtigen.

Als Nachweis dient der Schwerbehindertenausweis beziehungsweise die Bescheinigung vom Versorgungsamt.

Quelle: Schwerbehindertenausweis.de, Familienratgeber.de

Steuerfreibetrag für Menschen mit Behinderung: Wie hoch ist der Pauschbetrag

Die gesetzliche Grundlage ist das Einkommenssteuergesetz, Paragraf 33b (EstG, § 33b). Folgender Steuerfreibeträge gelten:

Voraussetzung/ Grad der Behinderung Freibetrag 20 384 Euro 30 620 Euro 40 860 Euro 50 1.140 Euro 60 1.440 Euro 70 1.780 Euro 80 2.120 Euro 90 2.460 Euro 100 2.840 Euro Hilflos, Blind oder Taub 7.400 Euro Menschen mit dem Pflegegrad 3 1.100 Euro Menschen mit dem Pflegegrad 4 oder 5 7.400 Euro

Wie der Selbsthilfeverband Lebenshilfe.de schreibt, gibt es seit 2021 außerdem eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale (§ 33 Abs. 2a Einkommensteuergesetz). Diese beträgt für Menschen mit den Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (Blind), „TBl“ (Taubblind) oder „H“ (Hilflos) 4500 Euro, 900 Euro für geh- und stehbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 80 oder mit einem GdB von mindestens 70 und dem Merkzeichen „G“ (erhebliche Gehbehinderung). (Vivian Werg)