Benzin, Milch und Jeans: Was die niedrigere Mehrwertsteuer für Ihre Geldbörse bedeutet

So viel Euro könnten Sie künftig sparen

+ © Symbolbild picture-alliance/ obs / Aral_AG Tanken wie im Märchen? Diese Tanksäule zeigt die Preise ohne Steuern kann. So günstig wird es durch die Senkung der Mehrwertsteuer nicht. Aber ab Juli könnte der Autofahrer dennoch sparen. © Symbolbild picture-alliance/ obs / Aral_AG

Wie stark werden wir den neuen Mehrwertsteuersatz im Alltag bemerken? Eine Datenanalyse zeigt: Bei Produkten von Hautcreme bis Jeans bleibt die Ersparnis gering. Bei größeren Einkäufen wartet eine Überraschung.

Mehr Geld am Ende des Monats - das verspricht der neue niedrigere Mehrwertsteuersatz .

. Von Golf bis Billy-Regal zeigen wir, was wir ab Juli wirklich sparen könnten.

Wie kurios die Regeln bei der Mehrwertsteuer sind, zeigen Beispiele von Esel bis Christbaum.

Ab Juli werden alle Bundesbürger nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen; der ermäßigte Steuersatz sinkt sogar auf fünf Prozent. Das ist historisch: Seit Einführung ging es mit dieser Steuer immer nur nach oben. Bis Jahresende ist nun bei der Mehrwertsteuer wegen des Coronavirus alles anders - was wir bei jedem einzelnen Kauf merken werden.

Wie viel sparen wir nun aber tatsächlich dank des Konjunkturpaketes? In einer ersten Datenanalyse haben wir beliebte deutsche Konsumgüter recherchiert. Und wir zeigen beispielhaft berechnet für jedes Produkt, wie viel dieses günstiger werden könnte. Vorausgesetzt ist immer der Fall, dass die Hersteller die Mehrwertsteuersenkung auch an ihre Kunden weiterreichen. Dies ist in der Vergangenheit jedoch nicht immer der Fall gewesen - wie der Fall von Damenhygieneprodukten zeigt. Für diese gilt seit Kurzem der ermäßigte Steuersatz - doch an der Kasse ist davon nicht mehr viel zu merken.

Mögliche Ersparnis durch die Senkung der Mehrwertsteuer

TOP 10 PRODUKTE AKTUELLER MARKTPREIS MÖGLICHE ERSPARNIS 1 Liter Milch, 3,5% Fett 0,79 Euro 0,02 Euro VW Golf, Basis-Modell 19.995 Euro 504 Euro Levis Damen-Jeans 85 Euro 2,14 Euro Tankfüllung Golf E10 (50 Liter) 58,37 Euro 1,47 Euro Billy Bücheregal 79 Euro 1,99 Euro Blutzuckermessgerät Salter 39,99 Euro 1,01 Euro Gartenschere Gardena 11,86 Euro 0,30 Euro Nivea Hautcreme 1,16 Euro 0,03 Euro Canon-Kamera 2000D 329 Euro 8,29 Euro Marlboro Red 20 Stück 7 Euro 0,18 Euro

Die obige Tabelle zeigt beispielhafte Produkte der zehn Kategorien, in die die Deutschen 2019 am meisten Geld investiert haben (siehe Methodik am Ende). Es zeigt sich, dass die Senkung der Mehrwertsteuer am Ende doch so etwas ist wie eine kleine Abwrackprämie werden könnte, auch wenn sie nicht so heißen darf. Bei einem Golf in der Basisausstattung sind 500 Euro Ersparnis drin. Doch schon beim Kauf eines Billy-Regals blickt man wieder nüchtern auf die Realität: Hier blieben lediglich zwei Euro mehr in der Geldbörse. Das reicht immerhin nach dem Einkauf noch für zwei Ikea-Hotdogs.

Kuriose Auswüchse bei der Steuer: Folgen der Senkung

Unsere Auswertung zeigt jedoch auch kuriose Auswüchse der deutschen Steuergesetzgebung: Bei Benzin wird die Mehrwertsteuer nicht nur auf den Kraftstoff selbst, sondern beispielsweise auch auf die Energiesteuer aufgeschlagen. Und beim Thema Zigaretten zeigt sich, dass am Ende alle Raucher in die Röhre schauen könnten. Bei einem Schachtelpreis der Zigaretten von sieben Euro wären wegen der speziellen Berechnungsmethode bei Tabakwaren gerade mal 18 Cent Ersparnis drin.

Auf das einzelne Produkt bezogen wirken drei Prozentpunkte Ersparnis durch die gesenkte Mehrwertsteuer also nicht gerade üppig. Das war etwa bei den unlängst reduzierten Fernverkehrs-Tickets* von 19 auf sieben Prozent Mehrwertsteuer ganz anders. Deswegen ergibt ein Blick auf die privaten Konsumgüterausgaben eines Jahres ein noch besseres Bild: Bei durchschnittlichen 20.420 Euro stehen immerhin pro Monat 43 Euro Ersparnis. Das ist gerade für niedrigere Einkommen eine nennenswerte Summe. In der Realität gelten allerdings für verschiedene Konsumgüter ganz unterschiedliche Steuersätze, wie etwa bei Versicherungen. Wie viel also ein Durchschnittshaushalt am Ende wirklich durch das Corona-Konjunkturpaket sparen kann oder gar spart, lässt sich seriös kaum ermitteln.

Wie die Mehrwertsteuer über die Jahre immer weiter gestiegen ist

Dass erstmals die Mehrwertsteuer gesenkt und nicht erhöht wird, ist in jedem Fall ein weitreichender Schritt. Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Mehrwertsteuer seit Einführung im Jahr 1968. Der dargestellte Regelsatz umfasst die meisten Konsumprodukte wie Autos, Fahrräder, Lampen oder Möbel. Der ermäßigte Satz gilt etwa für Lebensmittel und Zeitungen.

Kuriose Beispiele der Mehrwertsteuer: Tote Esel und gefällte Christbäume

Kuriose Blüten treibt das auf dem ersten Blick trockene Thema Mehrwertsteuer in der Praxis. Welche Konsumgüter unter den Regelsatz und welche unter den ermäßigten Steuersatz fallen, ist nicht immer logisch zu erschließen. So fallen auf Reitpferde lediglich sieben Prozent Mehrwertsteuer an, für Esel hingegen 19 Prozent - egal ob lebend oder geschlachtet. Für Kreuzungen zwischen Pferd und Esel sind wiederum nur sieben Prozent zu entrichten, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Auch bei Fruchtsäften gibt es keine Einheitlichkeit. Der Steuersatz hängt von der Zubereitung ab. Grundsätzlich muss man für Getränke wie gepresste Fruchtsäfte 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Bei Smoothies oder anderen pürierten Fruchterzeugnissen fallen jedoch lediglich sieben Prozent Mehrwertsteuer an. Richtig kompliziert wird es dann bei Weihnachtsbäumen: Künstliche Bäume werden zum Beispiel laut Welt grundsätzlich mit 19 Prozent belegt, Bäume aus einem Wald aber mit sieben Prozent. Für einen Baum aus einer Sonderkultur gilt ein spezieller Steuersatz von 10,7 Prozent. Ganz ohne Mehrwertsteuer gibt es dann noch Bäume aus dem Ausland.

+ Esel, sei wachsam: Wie kurios es in Deutschland bei der Mehrwertsteuer zugeht, zeigt sich bereits beim Thema Nutztiere. © Symbolbild picture alliance/dpa / Stefan Sauer

Wie wir die mögliche Ersparnis durch die Senkung der Mehrwertsteuer berechnet haben

Wie die Zahlen zustande kommen: Als Ausgangspunkt haben wir für 2019 die vorläufigen privaten Konsumgüterausgaben in Deutschland herangezogen. Daraus haben wir die jeweiligen Unterkategorien ermittelt und gefiltert nach reinen Konsumprodukten - Versicherungen und Dienstleistungen lassen wir also bewusst außen vor. Für die zehn Top-Kategorien haben wir in der Folge jeweils auf Basis von Statistiken vom Kraftfahrtbundesamt, Amazon, Branchenverbänden, dem statistischen Bundesamt und anderen Quellen repräsentative Beispiele ermittelt. Die Auswahl erfolgte aber letztlich nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern soll ein breites und erkenntnisreiches Bild über die beliebtesten Konsumgüter in Deutschland zeichnen.

Wie wir die Preise berechnet haben: Für das jeweilige Produkt haben wir in der Folge einen Marktpreis bei Preissuchmaschinen und anderen Quellen mit breiter Datenbasis ermittelt. Beim Benzinpreis legen wir den Durchschnittspreis für Mai 2020 von clever-tanken.de zugrunde. Anschließend haben wir den jeweiligen Marktpreis auf den neuen Mehrwertsteuersatz umgerechnet - was etwa bei der Tabak- oder Mineralölsteuer eine komplexere Berechnung ist. Trotz dieser Einschränkungen lässt sich auf diese Weise aus unserer Sicht ein erstes hilfreiches Bild der am Mittwochabend verkündeten Mehrwertsteuer-Senkung in Zeiten des Coronavirus und ihrer Folgen zeichnen.

Von Philipp David Pries und Selin Hubert

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.