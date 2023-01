Mehr digitaler Austausch im Kampf gegen Krebs in der EU

Von: Fabian Pieper

Im Kampf gegen Krebs wollen die EU-Länder künftig enger zusammenarbeiten. © Sebastian Kahnert/dpa

Die EU-Staaten wollen im Kampf gegen Krebs in Zukunft enger zusammenarbeiten. Das soll auf digitalem Wege geschehen.

Brüssel – Beinahe drei Jahre lang stand weltweit das Corona-Virus und der Kampf gegen die mit damit verbundene Krankheit Covid-19 im Fokus des öffentlichen Interesses und der Wissenschaft. Viele andere ernste Krankheiten gerieten damit aus dem Blickpunkte. Nun, wo in Europa das Schlimmste der Corona-Pandemie überstanden zu sein scheint, will die Europäische Union sich wieder verstärkt anderen Erkrankungen widmen. Zum Beispiel Krebs.

Jedes Jahr erkranken rund 2,5 Millionen Menschen in der EU an einer Form von Krebs, rund 1,3 Millionen sterben pro Jahr. „Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, wird es bis 2035 rund 24 Prozent mehr Krebsfälle geben, womit die Krankheit zur häufigsten Todesursache in der EU avancieren könnte“, heißt es auf der Webseite der Europäischen Kommission. Ferner seien rund 40 Prozent aller Krebs-Todesfälle durch bessere Vorsorge vermeidbar. Deshalb hatte die Kommission bereits im vergangen Jahr 100 Millionen Euro für zusätzliche Vorsorge-Untersuchungen bereitgestellt. Nun soll ein nächster Schritt folgen.

EU will den Kampf gegen Krebs mit Digitalstrategie erneut aufnehmen

Denn in Zukunft sollen der Gesundheitssektor und verschiedene Forschungsinstitute noch enger zusammenarbeiten. Das teilte die Kommission in Brüssel mit. Das soll vor allem auf digitalem Wege passieren: Die EU-Kommission möchte im gemeinsamen Kampf gegen den Krebs unter anderem Datenbanken miteinander vernetzen. Dadurch sollen zum Beispiel Bilddateien aus der Krebs-Medizin – unter Einhaltung der Datenschutz-Richtlinien – leichter ausgetauscht werden können.

Das sind die fünf am häufigsten neu auftretenden Krebs-Arten in Deutschland

1. Brustkrebs

2. Prostatakrebs

3. Darmkrebs

4. Lungenkrebs

5. Harnblasenkrebs

Die Initiative gehört zur Leitinitiative „Europas Plan gegen Krebs“, die mit vier Milliarden Euro einschlägige Maßnahmen anschiebt und unterstützt. Sie werde wichtige Informationen für die nächste Generation der Krebs-Diagnostik und der Krebs-Behandlung liefern. Das teile EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mit.

Zukunftsmusik im Kampf gegen Krebs: Diagnostik mit Künstlicher Intelligenz möglich

Noch Zukunftsmusik, jedoch erklärtes Ziel sei es, mit der neuen digitalen Infrastruktur Technologien auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) zu trainieren. Das soll durch die großen Datenbanken ermöglicht werden. Und das soll dann, so die Kommission, schnellere und bessere Diagnose-Möglichkeiten bieten. „Technologien wie die künstliche Intelligenz bieten ein ungenutztes Potenzial für weitere enorme Vorteile im Gesundheitswesen“, so Kyriakides. Bis 2026 soll die neue digitale Infrastruktur einsatzfähig sein.

