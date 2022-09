Media Markt stemmt sich gegen die Krise – Lighthouse-Filialen sollen überzeugen

Der MediaMarkt in Berlin am Alexanderplatz ist nun das erste deutsche „Lighthouse“. © IMAGO / Schöning

In Krisenzeiten versucht MediaMarkt seine Kundschaft durch Lighthouse-Filialen zu überzeugen. Vom neuen Konzept verspricht sich der Konzern sehr viel. Hier mehr erfahren:

Berlin – Wer sich während des Shoppings bei Media Markt schon immer nach einem größeren Event-Faktor gesehnt hat, wird im neu eröffneten „Berliner Tech Village“ wohl voll auf seine Kosten kommen. Im Shoppingcenter Alexa will der deutsche Elektronik-Fachmarkt seinen Kundinnen und Kunden im Lighthouse (deutsch: Leuchtturm) mehr Spektakel bieten – und so mitunter die aktuelle Krise meistern, weiß RUHR24.

In der aktuellen Krise gibt es auch erfreuliche Nachrichten für den Mutterkonzern von MediaMarktSaturn. Schließlich konnte kürzlich das in europäischen Städten wie Rotterdam, Mailand oder Rom erfolgreich getestete Filialkonzept „Lighthouse“ erstmals auch in Deutschland präsentiert werden, berichtet die Lebensmittel Zeitung.