Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland über mögliche Rückkehr der Maskenpflicht

Kehrt die Maskenpflicht im Supermarkt zurück? (Symbolfoto) © Sven Hoppe / dpa

Die Maskenpflicht im Supermarkt ist schon seit Monaten abgeschafft, kann aber jederzeit wiederkommen. Lesen Sie hier, was Aldi, Lidl, Kaufland, Penny und Rewe planen:

Seit Anfang April ist an vielen Orten in Deutschland die Maskenpflicht passé. Auch in Supermärkten muss der Mund-Nasen-Schutz seitdem nicht mehr getragen werden – sofern ein Unternehmen dies nicht per Hausrecht selbst bestimmt. Mittlerweile sieht man Schutzmasken beim Einkaufen eher selten. Das könnte sich jedoch schnell ändern, da eine neue Herbst-Welle auf uns zurollt. Wie reagieren Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland darauf?

„Corona ist auch ein Thema in diesem Herbst“, mahnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor wenigen Tagen bei MDR Aktuell. Seit 1. Oktober gibt es daher auch in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln, die jedoch erstmal keine Maskenpflicht in Innenräumen anordnen. (dh)