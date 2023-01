Lotto-Gewinner sahnt 30 Millionen ab – und verschweigt es Frau und Kind

Von: Sophia Lother

In China ist es äußerst beliebt, sich seinen Lotto-Gewinn in einer Verkleidung abzuholen. (Symbolfoto) © VCG/Imago

Ein Spieler räumt umgerechnet 30 Millionen Euro im Lotto ab. Doch er hat seine Gründe, es Frau und Kind nicht zu sagen.

Guangxi Zhuang - Lotto (6aus49) ist nicht die einzige Lotterie, bei der Tipperinnen und Tipper Millionen abräumen können. Während es in vielen europäischen Regionen den Eurojackpot oder die Euromillions gibt, bei denen ebenfalls ein großer Gewinn lockt, kann man beispielsweise in China bei einer Lotterie mit den sieben richtigen Zahlen zum Millionär oder zur Millionärin werden.

Das schaffte ein Mann, wie unter anderem die South China Morning Post berichtet. Der Lotto-Gewinner, der nur unter dem Pseudonym „Li“ bekannt ist, kaufte 40 Spielscheine für 80 Yuan, rund elf Euro. Jedes Ticket beinhaltete seine sieben Glückszahlen. Er gewann 219.200.000 Yuan, umrechnet also fast 30 Millionen Euro – ein fantastischer Gewinn. Doch wer nun glaubt, dass seine Familie, speziell sein Sohn und seine Frau, überglücklich waren, hat sich getäuscht. Denn diese wissen gar nichts vom Lotto-Glück.

Lotterie Gewinnwahrscheinlichkeit für alle Richtigen Lotto (6aus49) 1 zu 140.000.000 Zusatzlotterie Spiel 77 1 zu \t10.000.000 Zusatzlotterie Super 6 1 zu \t1.000.000 Eurojackpot 1 zu 139.838.160 Quelle: Lotto.de

Lotto-Gewinner versteckt Millionen vor eigener Frau und Kind

Anders als eine junge Frau aus England, die ihren Lotto-Gewinn publik machte und das sehr bereute, holte Li seine Millionen in einer ganz speziellen Verkleidung ab. Er war wie ein beliebter Cartoon-Charakter verkleidet, um seine Identität zu verschleiern. Als „Fudou“, dem Maskottchen der Lotterie, holte er seinen Millionen-Check. Das ist eine beliebte Methode in China, um den Millionengewinn nicht öffentlich machen zu müssen, berichtet die Zeitung. Doch warum verschweigt er seiner Familie den Gewinn?

„Ich habe es meiner Frau und meinem Kind nicht gesagt, weil ich befürchte, dass sie zu bequem und selbstgefällig werden und dann jetzt oder in Zukunft nicht mehr hart arbeiten“, erklärte der frisch gebackene Lotto-Millionär gegenüber dem Sender Nanning News. Weiter geht er nicht auf seine Befürchtungen und den Grund dafür ein, stattdessen gibt er sich zurückhaltend und betont, dass er schon sehr lange an der Lotterie teilnehme und „seiner Familie das egal sei“.

Chinesischer Gewinner im Lotto will Geld vor Ehefrau verschweigen: Ist das legal?

Einen Teil spendete Li an eine gemeinnützige Organisation. Auf die Frage, was er noch mit dem Geld anstellen wolle, erklärt der Lotto-Glückspilz, dass er das noch nicht wisse, seine Ausgaben aber genau planen werde. Doch ist das in China legal, einen solchen Gewinn zu verheimlichen?

Die South China Morning Post beruft sich auf einen chinesischen Anwalt, der das anders sieht. Gegenüber dem Sender Jiupai News soll dieser betont haben, dass mit dem Verheimlichen des Lotto-Gewinns gegen chinesischen Recht in der Ehe verstoßen werde. Die Frau habe ein Recht darauf, von dem Gewinn zu erfahren, so der Anwalt.

Hinweis der Redaktion Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Während Li sich seinen Gewinn tatsächlich abholen konnte, hatte ein junges Paar aus Hertfordshire in Großbritannien weniger Glück. Sie tippten alle Lotto-Zahlen richtig und gingen dennoch leer aus. (slo)