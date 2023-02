Frau tippt alle Lotto-Zahlen richtig - gewinnt aber trotzdem nichts

Von: Kilian Bäuml

Die richtigen Zahlen im Lotto-Jackpot zu haben, ist für viele ein Traum. Einer jungen Frau gelang es - doch freuen konnte sie sich trotzdem nicht.

Hertfordshire – Wenn 182 Millionen britische Pfund im Lotto-Jackpot sind, lockt das besonders viele Spieler an. Auch wenn ein Lotto-Gewinn bei weitem nicht jeden glücklich macht. Die Wahrscheinlichkeit alle Zahlen richtig vorherzusehen liegt bei eins zu mehreren Millionen. Die Chance ist dementsprechend niedrig, ähnlich ist es auch beim Deutschen Lotto (6aus49). Noch unwahrscheinlicher ist es allerdings, alle Lotto-Zahlen richtig zu haben und trotzdem nicht abzuräumen.

Einer Frau aus Großbritannien ist genau das passiert, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Die 19-jährige Rachel Kennedy und ihr zwei Jahre älterer Freund Liam McCrohan hatten seit Wochen mit den gleichen Zahlen gespielt. Dann kam ihr großer Augenblick – ihre Zahlen wurden tatsächlich gezogen.

182 Millionen Pfund im Jackpot und alle Zahlen richtig – trotzdem kein Gewinn

Rachel erhielt von ihrer App eine Benachrichtigung. „Ich ging auf die App und da stand ‚Winning Match‘ und ich dachte ‚Oh mein Gott, ich habe gewonnen‘“, sagte die junge Frau gegenüber The Sun. Sofort rief sie ihren Freund an, um ihm von den guten Nachrichten zu erzählen. Danach rief sie bei Lotto EuroMillions an und erhielt eine weitere überraschende Nachricht – ihre Zahlen sind richtig, doch eine Gewinnerin ist sie trotzdem nicht.

„Ich rief die Nummer an und dachte, ich hätte 182 Millionen Pfund gewonnen, und sie sagten: ‚Ja, Sie haben die richtigen Zahlen, aber Sie hatten nicht das nötige Guthaben auf Ihrem Konto, um den Schein zu bezahlen, also ging es nicht durch“, erzählt die 19-Jährige. „Ich war überglücklich, als ich dachte, ich hätte gewonnen, aber als ich herausfand, dass ich es nicht getan hatte, war Liam sogar noch bestürzter als ich.“

Im Jackpot waren 182 Millionen britische Pfund. (Symbolbild) © Eibner Europa/Imago

Alle Zahlen bei EuroMillions richtig, aber trotzdem kein Gewinn: „Es hat mir das Herz gebrochen“

Das junge Paar hatte sich schon überlegt, wie es ihre Millionen ausgeben könnte. „Es hat mir das Herz gebrochen, als der Mann am Telefon sagte, dass wir das Ticket gar nicht gekauft hätten. Ich habe mir schon unser Traumhaus und das Traumauto ausgemalt, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Auf der App sah es wirklich so aus, als hätten wir gewonnen, weil es in Orange angezeigt wurde und da stand: ‚Gewinnspiel‘“, erzählt Liam gegenüber der Zeitung.

Die junge Frau hat ihre eigene Theorie, warum es mit dem Gewinn letztlich nicht geklappt hat: Die gleichen Zahlen mehrfach zu verwenden, soll ihr Unglück gebracht haben. „Wir haben genau diese Zahlen nun schon seit fünf Wochen hintereinander gespielt.“ Liam postete ein Bild von ihrem Unglücksfall auf Twitter für seine Freunde, dann geht das ganze viral. „Zuerst habe ich es nur gepostet, damit meine Freunde es sehen konnten. Ich habe nur etwa 120 Follower, aber dann ist es einfach explodiert und ich glaube, es hat jetzt über 31.000 Likes“, erzählte Liam. Rachel selbst war der Vorfall zu peinlich. Gegenüber The Sun sagte sie „Ich habe noch nie etwas gewonnen, wir haben einfach das größte Pech, wenn es um solche Sachen geht.“ Es geht aber auch andersrum, eine Lotto-Gewinnerin wurde erst nach langer Suche gefunden. (kiba)