Liste zeigt, welche Autokennzeichen in Deutschland streng verboten sind – und warum

Von: Daniel Hagen

Welche Autokennzeichen in Deutschland streng verboten sind. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Autokennzeichen sind nicht nur nützlich, sondern werden von vielen Menschen auch genutzt, um ihre Vorlieben zu zeigen. Lesen Sie hier, welche Kombinationen streng verboten sind:

Eigentlich sind Autokennzeichen dafür da, damit die Behörden die Fahrzeuge auseinanderhalten und schnell über die unterschiedlichen Nummern und Buchstaben den Halter ermitteln können, falls dieser zum Beispiel eine Straftat begangen hat. Doch da man sich den Aufdruck in Deutschland größtenteils selbst aussuchen kann, nutzen viele Menschen diese Chancen, um bestimmte Codes auf den Nummernschildern zu „verstecken“. Doch einige Kombinationen sind streng verboten!

HEIDELBERG24 verrät, welche Kombinationen auf Autokennzeichen verboten sind – und aus welchem Grund.

Ob MA:MA, LU:DE, KA:FF oder PI:PI, in Deutschland kann man beim Erstellen seines Nummernschildes die Fantasie spielen lassen – sofern die beiden ersten Buchstaben auch die der Stadt sind, in der das Auto gemeldet ist. Auch Serientitel oder Sportvereine lassen sich gut in die Autokennzeichen packen, um sich als Fan zu outen. Es gibt auch Menschen, die mit den Zahlen und Buchstaben ihre politische Gesinnung ausdrücken. Das kann jedoch schnell illegal werden. (dh)