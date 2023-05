Urlaub in Lissabon, Kopenhagen oder Stockholm? Das sind die günstigsten Städtetrips in Europa

Wer günstig Sightseeing betreiben und urlauben will, sollte sich Richtung Portugal oder Litauen orientieren. Die beiden Hauptstädte sind laut einem Ranking die günstigsten in Europa.

Berlin – Erst war es Corona, dann war es die Inflation: Reisen, besonders mit Budget, ist in der heutigen Zeit für viele Menschen schwierig geworden. Trotzdem gibt es noch immer besonders günstige Reiseziele, die auch mit dem kleineren Geldbeutel zu besuchen sind.

Stadt Lissabon (Hauptstadt) Land Portugal Bevölkerung 504.718 (2016, UN) Bürgermeister Fernando Medina

Dazu veröffentlicht das britische Unternehmen Post Office Travel Money jedes Jahr ein Ranking von 35 europäischen Städten. Dieses Mal schnitt zum ersten Mal die portugiesische Hauptstadt Lissabon als günstiges Reiseziel ab.

Europäisches Städteranking: Diese Faktoren wurden verglichen und machten Lissabon zum Städtetrip-Topziel

Für das Ranking nahm das Unternehmen Basic-Touristen-Aktionen für Verbraucher unter die Lupe und verglich 12 Kostenfaktoren miteinander: eine Tasse Kaffee in einem Café, eine Flasche Bier in einer Bar, ein Softdrink, ein Glas Wein, ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen, der Flughafen- oder Zug-Transfer, die öffentlichen Verkehrsmittel für 48 Stunden, eine Sightseeing-Bus-Tour, historische Sehenswürdigkeiten, ein Museumsbesuch, ein Galeriebesuch und zwei Nächte in einer 3-Sterne-Unterkunft an einem Wochenende für zwei Personen.

Lissabon in Portugal ist mit ihren Sehenswürdigkeiten wie dem Torre de Belém einen Besuch wert. Außerdem ist sie das günstigste Städte-Reiseziel in Europa. © Imago (Kreiszeitung.de-Montage)

Insgesamt schnitt Lissabon von allen 35 verglichenen Städten, Hauptstädte und Reiseziele fernab vom Massentourismus, am besten ab. Die genannten Kosten belaufen sich nur auf etwa 224,76 Pfund (258,58 Euro). Allerdings folgt Vilnius, die Hauptstadt Litauens, direkt dahinter mit errechneten Kosten von 225,01 Pfund für ein Wochenende zu zweit.

Das vollständige Städteranking mit den Plätzen 1 bis 35:

1. Lissabon, Portugal (224,76 Pfund / 258,58 Euro)

2. Vilnius, Litauen (225,01 Pfund / 258,87 Euro)

3. Krakau, Polen (250,91 Pfund / 288,66 Euro)

4. Athen, Griechenland (262,22 Pfund / 301,76 Euro)

5. Riga, Lettland (284,99 Pfund / 327,87 Euro)

6. Porto, Portugal (325,30 Pfund / 374,25 Euro)

7. Zagreb, Kroatien (329,72 Pfund / 379,33 Euro)

8. Budapest, Ungarn (330,53 Pfund / 380,26 Euro)

9. Warschau, Polen (330,95 Pfund / 380,75 Euro)

10. Lille, Frankreich (332,11 Pfund / 382,08 Euro)

11. Bratislava, Slowakei (333,51 Pfund / 383,69 Euro)

12. Tallinn, Estland (336,73 Pfund / 387,40 Euro)

13. Prag, Tschechien (362,13 Pfund / 416,62 Euro)

14. Cardiff, Wales (386,80 Pfund / 445,00 Euro)

15. Salzburg, Österreich (408,71 Pfund / 470,21 Euro)

16. Dubrovnik, Kroatien (409,70 Pfund / 471,34 Euro)

17. Helsinki, Finnland (460,98 Pfund / 530,34 Euro)

18. Wien, Österreich (479,05 Pfund / 551,13 Euro)

19. Brügge, Belgien (485,33 Pfund / 558,35 Euro)

20. Nice, Frankreich (489,83 Pfund / 563,53 Euro)

21. Rom, Italien (512,54 Pfund / 589,66 Euro)

22. Barcelona, Spanien (517,68 Pfund / 595,57 Euro) - übrigens das Lieblingsziel für Städtetrips der Deutschen

23. Stockholm, Schweden (526,46 Pfund / 605,67 Euro)

24. Madrid, Spanien (531,50 Pfund / 611,47 Euro)

25. Edinburgh, Schottland (534,70 Pfund / 615,15 Euro)

26. Berlin, Deutschland (552,70 Pfund / 635,86 Euro)

27. Genf, Schweiz (552,80 Pfund / 635,98 Euro)

28. London, England (560,70 Pfund / 645,06 Euro)

29. Belfast, Nordirland (561,55 Pfund / 646,04 Euro)

30. Florenz, Italien (580,29 Pfund / 667,60 Euro)

31. Kopenhagen, Dänemark (587,08 Pfund / 675,41 Euro)

32. Dublin, Irland (600,99 Pfund / 691,42 Euro)

33. Paris, Frankreich (604,49 Pfund / 695,41 Euro)

34. Venedig, Italien (687,06 Pfund / 790,44 Euro)

35. Amsterdam, Niederlande (727,07 Pfund / 836,47 Euro)

Besonders günstig, besonders teuer: Was Aktivitäten bei europäischen Städtetrips kosten

Lissabon belegt für das Jahr 2023 also Platz 1. In den vergangenen Jahren waren immer osteuropäische Länder an der Spitze des Rankings. Da allerdings in Lissabon die durchschnittliche Preiserhöhung nur 2 Prozent zum Vorjahr beträgt, zog es dieses Jahr an seinen Konkurrenten vorbei. Der Vorjahressieger Athen liegt jetzt auf Platz 4 und ist gemeinsam mit Lissabon, Porto und Lille eine von vier westeuropäischen Städten in den Top 10.

Amsterdam ist dagegen teuer wie nie zuvor. Allein die Unterkünfte kosten hier doppelt so viel wie der ganze Trip nach Lissabon und auch kulturelle Aktivitäten sind nicht günstig. Auch in Dubrovnik, Wien, Florenz und Barcelona ist Kultur teuer. In Dublin hingegen kann man sich auch mit kleinem Geldbeutel kulturell vergnügen und wer ein Fan von Museen und Galerien ist, sollte nach Großbritannien reisen. Dort ist nämlich der Eintritt kostenlos.