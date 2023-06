Lifehack für Autofahrer: Mit der „Brötchentaste“ kostenlos parken

Von: Josefine Lenz

Lifehack für Autofahrer: Mit der „Brötchentaste“ kostenlos parken (Symbolfoto) © Max Kovalenko/IMAGO

Wer beim Parken Geld sparen möchte, muss diesen Park-Lifehack kennen. Lesen Sie hier mehr über die sogenannte Brötchentaste:

Wer schnell in die Bäckerei gehen, ein Paket abholen oder noch ein paar Lebensmittel einkaufen will, muss in Städten oft mit hohen Parkgebühren zu rechnen. Abhilfe schafft da die sogenannte Brötchentaste, die auf einigen Parkautomaten zu finden ist.

echo24.de erklärt, wie die Brötchentaste funktioniert und wie Autofahrer damit kostenlos parken können.

In vielen Städten war die Brötchentaste bereits eingeführt, doch wurde in manchen wieder abgeschafft. Kleinere Einkäufe könnten auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt werden, so die Begründung in den Städten.