Lidl-Kunde wundert sich über „ABS“-Aufdruck auf Blaubeere - und staunt über Erklärung

Von: Anna-Lena Kiegerl

Diese bedruckte Blaubeere fand der Lidl-Kunde. © Screenshot/Reddit @u/Pitiful_Focus_8255

Wahrlich kurios ist die Entdeckung eines Lidl-Kunden. Auf seiner Blaubeere findet er Buchstaben. „ABS“ ist klar und deutlich darauf zu lesen. Aber was machen eigentlich Buchstaben auf der Blaubeere?

München – Buchstaben auf Obst? Eine wahrlich komische Vorstellung. Doch genau das hat ein irischer Lidl-Kunde jetzt auf einer seiner Blaubeeren gefunden. Und damit ist er kein Einzelfall. Berichte über Buchstaben und Zahlen auf Obst gibt es immer wieder. Der Grund versetzt einige Reddit-User in Erstaunen.

Lidl-Kunde verwundert: „Habe das auf einer Blaubeere gefunden“

Verwundert wendet sich der irische Lidl-Kunde an die Reddit-Community. „Habe das auf einer Blaubeere von Lidl gefunden. Was ist das?“, fragt der User. Auf dem Bild zu sehen: Eine Schüssel Joghurt mit Blaubeeren. Auf dem Löffel eine Blaubeere mit der Buchstabenfolge „ABS“, in Großbuchstaben geschrieben.

Bedruckte Blaubeere bei Lidl: Kunde gibt sich die Erklärung gleich selbst

Die Erklärung für den Fund gibt sich der Nutzer gleich selbst. In einem Artikel von seniorsdiscountclub.com fand er einen ähnlichen Fall. Dabei hatte ein Fünfjähriger eine Blaubeere mit Code gefunden. Die Theorie: Der Laser, der die Verpackung der Früchte bedruckt, hat auch die Blaubeere erwischt. Der Lidl-Kunde ist sich daraufhin sicher: „Ich glaube, das ist, wie es dahin gekommen ist. Das ist eine mit Laser gravierte Box. Es ging durch die Box auf die Blaubeere“. Dies legt auch die Verpackung nahe. Auf dieser kann man klar und deutlich eine Nummer und dann die Buchstaben ABS lesen.

Ein Blick auf die Verpackung und der Ursprung der Buchstaben wird klar. © Screenshot/@u/pitiful_Focus_8255

Bedruckte Blaubeere bei Lidl: auch bei Hofer ähnlicher Fall

Die Theorie bekräftigt auch ein Statement des Discounters Hofer. Auf Anfrage von Heute.at, erklärte das österreichische Pendant zu Aldi den mysteriösen Fund. Zuvor wurde in Österreich ein ähnlicher Fall einer Blaubeere mit Code publik. „Um eine Rückverfolgbarkeit bis zum Produzenten zu gewährleisten, wird diese auf all unseren Obst- und Gemüseverpackungen aufgedruckt. In diesem Fall wurde die Kunststofftasse der Heidelbeeren vom zuständigen Lieferanten mit einer Lasergravur versehen“, erklärt der Discounter gegenüber heute.at.

Die Ziffern und Buchstaben kämen von einem Schattenwurf. Dieser sei aber gesundheitlich unbedenklich, da weder Farbpartikel genutzt werden, noch Verletzungen der Frucht entstünden, erklärt Hofer. Zudem sei der Abdruck ein Indiz für Frische, da der Gravur-Schatten durch einen Duftfilm der Heidelbeere zustande käme, stellt Hofer klar.

Nutzer amüsiert: Bedruckte Blaubeere bei Lidl bringt User zum Staunen

Das könnte den geheimen Code auf der Blaubeere des irischen Kunden erklären. Die meisten Nutzer unter dem Reddit-Post amüsieren sich sehr über den mysteriösen Fund und sind sogar teilweise enttäuscht darüber, dass die Erklärung so plausibel ist.

„Das ist dein ‚Goldenes Ticket‘, um die Blaubeeren-Firma zu sehen, wo sie die Beeren blau anstreichen“, witzelt ein Nutzer in den Kommentaren, angehaucht an den Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“. „So viel zu meiner imaginären Utopie mit technologisch fortschrittlichen Blaubeeren. Trotzdem ist es cool, dass man sie mit Gravuren versehen kann. Jemand sollte anfangen, Cartoon-Blaubeeren herzustellen. Oder erwachsene Blaubeeren für Cocktailpartys“, erklärt ein anderer Nutzer.

