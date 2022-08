Lidl schmeißt etliche Produkte aus den Regalen

Sinkende Umsätze

+ © Jens Kalaene/dpa Lidl kürzt beim Nonfood-Sortiment (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katja Becher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Discounter-Riese Lidl reagiert auf sinkende Umsätze – und dünnt sein Sortiment radikal aus. Lesen Sie hier, welche Produkte Kunden bald nicht mehr im Regal finden werden:

Lesen Sie auch Lidl geht drastischen Schritt: Etliche Produkte fliegen aus den Regalen Lidl geht drastischen Schritt: Etliche Produkte fliegen aus den Regalen

Die aktuelle wirtschaftliche Lage zwingt den beliebten Discounter Lidl offenbar zu großen Veränderungen. Wie die Schwarz-Gruppe in Neckarsulm laut Medienberichten bereits bestätigt haben soll, will Lidl sein Sortiment in Zukunft deutlich ausdünnen. Konkret betroffen seien demnach das Angebot an Nonfood-Artikeln im Discounter, also Produkte wie zum Beispiel Textilien, Kosmetikartikel oder Elektronikgeräte und Haushaltswaren.

HEIDELBERG24 verrät, aus welchen Gründen Lidl diesen Schritt geht – und was zur Sortiment-Änderung bisher bekannt ist.

Laut chip.de würde auch Lidl-Konkurrent Aldi aktuell mit ähnlichen Problemen im Nonfood-Bereich kämpfen.