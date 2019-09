Rückruf bei Lidl: Verletzungsgefahr bei beliebtem Back-Produkt

Discounter warnt

+ © dpa / Roland Weihrauch Lidl ruft ein Tiefkühlprodukt zurück (Symbolbild). © dpa / Roland Weihrauch

Verletzungsgefahr bei Lidl: Lidl-Kunden sollten vorsichtig sein, denn der Discounter ruft ein beliebtes Produkt zurück. Betroffen sind Brezeln.

Neckarsulm - Lidl hat vorsorglich Tiefkühl-Aufbackbrezen aus dem Verkauf genommen. In ihnen könnten Metallteile enthalten sein. „Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren“, teilte der Discounter mit Sitz in Neckarsulm am vergangenen Montag mit.

Rückruf bei Lidl: „Brezeln zum Fertigbacken“ können Metallteile enthalten

Vom Rückruf betroffen ist das Produkt „Grafschafter 9 Brezeln zum Fertigbacken, 785 g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29. Februar 2020 und 1. März 2020 des Herstellers IVV GmbH & Co. KG.

Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“

Lidl ruft Tiefkühl-Produkt zurück: Diese Produkte sind nicht betroffen

Andere bei Lidl verkaufte Produkte des Herstellers IVV GmbH & Co. KG und Brezeln anderer Hersteller oder bereits fertig gebackene Brezeln aus der Backstation seien von dem Rückruf nicht betroffen, teilte Lidl mit.

