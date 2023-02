Parken auf Lidl-Parkplätzen nicht kostenlos? Was Kunden wissen müssen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Kann man beim Discounter Lidl kostenfrei parken? Es kommt auf zwei Dinge an, und zwar wo man einkaufen geht und wie lange man braucht.

Kassel – Die meisten Supermärkte haben einen eigenen Parkplatz, den Kunden in der Regel kostenfrei nutzen können. Wie viele Autofahrer wissen, kann es jedoch gerade in der Stadt schwierig werden, einen guten Platz für das Auto zu finden. Offenbar entschließen sich deshalb nur allzu oft Menschen dazu, sich auf die Kundenparkplätze zu stellen, ohne einzukaufen. Der Discounter Lidl zieht seine Konsequenzen aus den Dauerparkern.

Lidl Discounter Gründung 1973 Filialen über 3000 in Deutschland

An einigen Standorten sind die Parkplätze in Zukunft nicht länger dauerhaft kostenlos. Doch was genau bedeutet das? Müssen Kunden sich jetzt beim Einkaufen beeilen und womöglich sogar eine Strafe zahlen, wenn sie zu lange brauchen? Es kommt ganz darauf an, wo man einkaufen geht. Alles, was Kunden jetzt wissen sollten.

Das sagt Lidl selbst zum Parken auf den Parkplätzen

Lidl schreibt dazu auf der eigenen Website, dass aufgrund der zunehmenden Anzahl von Fremd- und Falschparkern eine Parkzeitbegrenzung für betroffene Filialen eingeführt wird.

Die Parkzeit auf den Lidl-Parkplätzen wird von einem neuem System überwacht. (Symbolbild) © FrankHoemann/Sven Simon/Imago

Auf Anfrage von HNA.de von IPPEN.MEDIA schreibt Lidl: „In wenigen Filialen – zumeist in Innenstadtlage – arbeiten wir mit verschiedenen externen Dienstleistern zusammen. Auf diesen Parkflächen weisen wir auf gut sichtbar angebrachten Schildern darauf hin, wie lange das Parken für Kunden kostenlos ist. Wir arbeiten hierbei aktuell mit verschiedenen Systemen, sodass an diesen wenigen Standorten die Parkdauer durch die von den Kunden im Fahrzeug ausgelegte Parkscheibe, mithilfe von Sensoren im Boden oder durch Kameras erfasst wird.“ Demnach soll es eine Zeitbeschränkung nur bei Filialen geben, wo das Parkaufkommen besonders hoch ist.

Ab wann muss man eine Gebühr zahlen, wenn man auf dem Lidl-Parkplatz steht?

In einer Antwort schreibt Lidl, dass bei einer deutlichen Überschreitung der Parkzeit eine Strafe bis zu 40 Euro fällig werden kann. Nicht nur Dauerparken könnte einiges kosten, sondern auch der Einkauf selbst, denn viele Lidl-Produkte werden deutlich teurer. Wie lange man kostenfrei parken darf, ist jedoch individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, in der Regel zwischen ein und zwei Stunden.

Falls der Einkauf doch länger dauert, sollten Kunden ihren Kassenzettel vom zuständigen Parkraumbewirtschafter oder dem Lidl-Kundenservice prüfen lassen. Die Strafzahlung könne dann storniert werden, heißt es. Für die Abwicklung von allem rund um das Verwarnungsgeld sei jedoch der Dienstleister und nicht Lidl selbst zuständig. Nicht nur beim Parken gibt es Neuerungen, sondern auch in der Werbung: In Zukunft will Lidl keine ungesunden Produkte für Kinder bewerben. (kiba)