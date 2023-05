Lidl-Kunde findet Angebot mit besonderer Hähnchen-Packung – „Da hab ich doch glatt zugeschlagen“

Von: Robin Dittrich

Teilen

Ein Lidl-Kunde entdeckte in einer Filiale des Discounters ein ganz besonderes Produkt. Auf Facebook postete er seinen komischen Fund.

München – Immer wieder werden in den sozialen Netzwerken komische oder grausige Funde aus dem Supermarkt geteilt. Ein Facebook-Nutzer entdeckte jetzt ein ganz spezielles Angebot bei Lidl.

Lidl-Kunde entdeckt ganz besonderes Angebot: „Da hab ich doch glatt zugeschlagen“

Der Lidl-Kunde postete ein Video zu seinem ganz besonderen Fund und schrieb darunter: „DANKE Dulano und Lidl Deutschland! Da hab ich doch glatt zugeschlagen, es kommen sogar 30 % Reduzierung dazu. Haltbar bis 16. Mai 2023, passt schon, bis dahin ist es leer.“ Klingt erst mal nicht nach etwas Besonderem – oder? Wieso es die Delikatess-Hähnchenbrust in das Video schaffte: Die angebotene Packung war gänzlich leer. Ganz nach Lidls Motto: „Lidl lohnt sich.“

In seinem Video erzählte der Lidl-Kunde ironisch, wie sehr er sich über das Angebot gefreut habe: „Was für ein Schnäppchen, 1,04 Euro. Die Packung ist noch komplett zu. [...] Wow, das ist mal eine besondere Sorte.“ Zum Beweis, dass die Packung wirklich ungeöffnet ist, zog er sogar noch an der Öffnung und erklärte: „Guckt mal, das ist an allen Seiten noch zu. Danke, Dulano und danke auch an Lidl Deutschland.“ Den Post schloss er mit einigen Hashtags ab, darunter auch das vermutlich sarkastisch gemeinte Statement „Angebot des Jahres“. Auf sein Video erhielt der Facebook-Nutzer schon fast 600 Views.

Ob die kuriose „Delikatess-Hähnchenbrust“ wirklich leer im Supermarkt lag, kann jedoch nicht sicher belegt werden.

Ob Lidl oder Edeka – kuriose Entdeckungen nehmen zu

Lidl ist nicht der einzige Supermarkt, der mit komischen Posts auf sich aufmerksam macht – bei Edeka sorgte ein Plakat für Staunen. Ein Twitter-Post dazu erzielte nach zwei Tagen bereits über 1000 Likes und bekam über 100.000 Aufrufe. Doch auch bei Lidl gibt es immer wieder kuriose Entdeckungen, die Discounter-Kunden in den sozialen Medien teilen. Unter anderem postete ein Kunde das Bild seines Kassenbons – ein anderer fragte: „Was sind denn bitte Kopfhautsticks?“