„Wo soll das noch hinführen, Lidl?“ Kunde zieht über Discounter-Filiale her – Ärger wegen Pfandbon

Von: Vivian Werg

Ein Lidl-Kunde wird seinen Pfandbon im Discounter nicht los, weil er aus einer anderen Filiale stammt. Verärgert schafft er sich im Netz Luft.

Saarburg/ München – Supermarktketten wie Rewe und Edeka sowie Discounter wie Aldi und Kaufland geraten immer wieder ins Visier verärgerter Kunden. So kursieren in sozialen Netzwerken beispielsweise Beschwerden über eine irreführende Preisauszeichnung, eine Abzocke beim Kunden-Parkplatz, einen heftigen Paprika-Preis sowie diverse Ekelfunde.

Jetzt sorgte ein abgelehnter Pfandbon in Saarburg (Rheinland-Pfalz) für neuen Ärger. Weil dieser aus einer Lidl-Filiale aus Trier stammt, wird er in der Saarburger Filiale nicht angenommen. Das nahm der verärgerte Kunde nun zum Anlass, auf seiner Facebook-Seite mal alles loszuwerden, was ihm am Discounter ohnehin mächtig gegen den Strich geht.

Lidl-Kunde wütend: „Soll ich jetzt ernsthaft 30 Minuten fahren, nur um einen 2 Euro Pfandbon einzulösen?“

Der Lidl-Kunde schimpft mit wütenden Emoji-Gesichtern: „Ist es zu glauben, dass Lidl Deutschland aus Saarburg meinen Pfandbon abgelehnt hat? Ja, richtig gelesen! Und warum? Weil er aus einer Filiale in Trier kommt! Soll ich jetzt ernsthaft 30 Minuten fahren, nur um einen 2 Euro Pfandbon einzulösen?“

Anscheinend brachte der Pfandbon das brodelnde Fass endgültig zum Überkochen. Denn der Kunde legt nach: „Ich bemerke einen deutlichen Qualitätsverlust bei Lidl. Die Preisauszeichnung scheint ein Durcheinander zu sein - anders als in ALLEN anderen Geschäften hängen die Preisschilder über den Produkten. Es ist verwirrend, nicht wahr?“

Sein Ärger nimmt Fahrt auf und der Lidl-Kunde packt weiter aus: „Aber das ist noch nicht alles! Absichtlich wird Verwirrung geschaffen beim Auszeichnen von Preisen. Zum Beispiel zwei Arten von Baguettes nebeneinander. Links die billigen (natürlich sind sie ausverkauft) mit Preisschild und rechts das teurere Baguette, aber ohne Preisschild, damit man denkt, alle Baguettes wären die günstigen. Wo soll das noch hinführen, Lidl?“

Lidl-Kunde zeigt auf Facebook den Pfandbon und ein Foto der Kassiererin – und kassiert dafür Kritik

Der empörte Lidl-Kunde ermutigt andere User ihre Gedanken und Erfahrungen mit ihm zu teilen. Doch die Reaktionen gehen nach hinten los – und er bekommt mächtig Gegenwind:

„Statt zu motzen - wieso hast du denn deinen Bon nicht direkt abgegeben als du dein Pfand abgegeben hast?! Merkst du selber, oder? Ist halt so und fertig. Immer diese dämlichen Diskussionen, vor allem wenn der Kunde dann noch der eigentliche Verursacher der Situation ist.“

„Alles wird mit Absicht gemacht – wenn ich das wieder lese. Pfandbons kann man nur in der Filiale einlösen, in der man das Leergut abgegeben hat. Das ist logisch und nicht nur bei Lidl so!“

„Dann geh doch einfach woanders einkaufen, wenn es dort doch so doof ist. Verstehe hier nicht so ganz, wo das Problem liegt“.

„Seit Einführung der Pfandautomaten können die Pfandbons nur in den Filialen eingelöst werden, in denen die Flaschen abgegeben wurden. Und das ist bei Lidl, Aldi, Rewe, Netto so.“

„Ein weiterer Klassiker aus der Reihe: die Finger arbeiten schneller als das Gehirn. Es ist überall so, dass die Pfandbons grundsätzlich nur in der Filiale eingelöst werden können, wo sie ausgestellt werden. Nur so können sie über das Kassensystem abgerechnet werden, zumal in aller Eindeutigkeit und kaum zu übersehen auf dem Pfandbon „Einlösen des Pfandbons nur in dieser Filiale!“ geschrieben steht. Bist ja auch 30 km hingefahren, um die Flaschen zu kaufen, also wird es ja auch kein Problem sein, den nochmal da einzulösen. Besonders krass ist aber, dass du dich erdreistest, Fotos von Mitarbeitern in einer Filiale ohne deren Einverständnis anzufertigen und diese dann noch, wenn auch zensiert, zu veröffentlichen. Das ist einfach das Letzte!“

Dass die Betroffenen mit ihren Beschwerden auf Facebook und Twitter wenig Zuspruch finden, ist keine Seltenheit. Ein Kunde beschwerte sich über eine Edeka-Mogelpackung und kassierte Spott. Ein anderer schimpfte über Schimmelprodukt und erntete reichlich Kritik. (Vivian Werg)