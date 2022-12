So haben Lidl und Kaufland an Weihnachten und Silvester geöffnet

Von: Anna-Maureen Bremer

Bei den Wenigstens sieht der Wagen mit dem Weihnachteinkauf so übersichtlich aus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Besorgungen um Weihnachten sind meist mit Stress verbunden. Wir fassen zusammen, wann an den Feiertagen bei Lidl und Kaufland eingekauft werden kann.

Inzwischen hat es auch der Letzte mitbekommen: Weihnachten rückt immer näher. Geschenke schon besorgt? Und was gibt’s eigentlich zu essen? Für die Festtage möchten viele natürlich etwas Besonderes auftischen und dafür gibt’s einiges zu besorgen. Der Andrang in den Supermärkten und Discountern: vorprogrammiert. Aber wie haben die über die Festtage eigentlich geöffnet? Was, wenn am 24. Dezember doch noch die Milch ausgeht? echo24.de fasst zusammen, wie Lidl und Kaufland geöffnet haben.

Einkaufen bei Lidl am 24. und 31. Dezember ab 7 Uhr

Während die einen von Weißen Weihnachten träumen, sorgen sich die anderen darum, dass auch das selbstgemachte Weihnachtsessen in diesem Jahr ganz schön teuer werden könnte. Andere wiederum freuen sich einfach auf das Beisammensein mit der Familie. So oder so: Zum Jahresende wird es bei Lidl und Kaufland wieder viel Gedränge geben, egal, ob nur noch Kleinigkeiten oder das ganze pompöse Festtagsessen besorgt werden muss. Bei Supermarkt und Discounter ist was los kurz vor Weihnachten.

Lidl informiert auf echo24.de-Anfrage: „Nahezu alle Lidl-Filialen haben am 24. und 31. Dezember ab 7 Uhr geöffnet. Die Schließzeiten an diesen beiden Tagen richten sich nach dem Öffnungszeitgesetz des jeweiligen Bundeslandes und sind am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich. Rechtzeitig sollen die Öffnungszeiten auch online abrufbar sein.

Zu den Öffnungszeiten von Lidl

„Komm, für die Feiertage gehen wir bei Kaufland einkaufen“ – auch das kommt einem irgendwie bekannt vor. Und dann geht’s los: Frühstück und alle Zutaten für das Essen am Heiligen Abend landen im Einkaufswagen. Bleibt die Verwandtschaft eigentlich bis ersten oder auch zweiten Weihnachtsfeiertag? Und trinkt der Onkel lieblichen oder trockenen Wein? Etwas zu Knabbern wäre auch nicht schlecht und vielleicht hat ja jemand Lust auf einen Cocktail. Immer wieder fällt einem noch etwas ein, dass zu Weihnachten oder Silvester nicht fehlen soll. Aber wie hat Kaufland eigentlich geöffnet?

Ladenöffnungsgesetz Läden dürfen in Baden-Württemberg an Werktagen 24 Stunden öffnen. Sie müssen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. Dezember ab 14:00 Uhr, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, geschlossen sein.

Die bei Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. Für bestimmte Branchen beziehungsweise Waren gelten Sonderregelungen. (IHK Rhein-Neckar)

„An Heiligabend sind alle unsere Filialen gemäß der gesetzlichen Regelung bis 14 Uhr geöffnet. An Silvester variieren die Öffnungszeiten unserer Märkte. Wir informieren unsere Kunden darüber auf unserer Website und in den Filialen“, teilt Kaufland auf Anfrage mit.

Zu den Öffnungszeiten von Kaufland