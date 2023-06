Lidl mit Glasboden: Unter Discounter liegt jahrhundertealte Wikinger-Stätte

Von: Karolin Schäfer

Der Einkauf in einer Lidl-Filiale in Dublin wird für Kunden zum kleinen Museumsbesuch. Dort gibt es nämlich eine Wikinger-Stätte zu bestaunen.

München/Dublin – Kunden entdecken so manche Sensationen im Supermarkt oder Discounter. Erst vor Kurzem bemerkte ein Lidl-Kunde einen vermeintlich genialen Trick. Doch mit dieser Entdeckung hätten womöglich die wenigsten gerechnet.

Lidl mit jahrhundertealter Wikinger-Stätte: Kunden können Überreste bestaunen

Die Schwarz-Tochter Lidl besitzt nach eigenen Angaben rund 12.000 Filialen in mehr als 31 Ländern. Auch in Dublin, der Hauptstadt Irlands, ist der Discounter vertreten. Allerdings dürfte sich dieser Standort erheblich von anderen Filialen unterscheiden.

Unter der Filiale in der Aungier Street liegt sich nämlich eine jahrhundertealte Stätte. Darauf machte ein Nutzer des Kurznachrichtendiensts Twitter aufmerksam. Mitten auf dem Gang des Marktes befänden sich ehemalige „Wikingerhütten“, hieß es. Zu sehen sind zwar nur noch Überreste, einzigartig ist der archäologische Fund dennoch.

Geschützt wird die historische Stätte von einer dicken Glasscheibe. Die erlaubt es Kunden, die Ausgrabung bei ihrem Einkauf genauer zu betrachten. Aus dem üblichen Wocheneinkauf wird so gleich ein kleiner Museumsbesuch.

Wikinger-Stätte in Lidl-Filiale: „Kann nicht glauben, dass ich nicht wusste, dass es so etwas gibt“

Begeistert ist davon auch die Twitter-Community. Lild-Irland retweete den Beitrag sogar. „Das ist wirklich wild“, staunte ein Nutzer. „Blödsinn. Ich habe im März einen Tag dort verbracht und keinen einzigen Wikinger gesehen“, witzelte ein anderer. Einem Mann sei die Stätte dagegen noch nie aufgefallen, obwohl er aus Dublin komme: „Ich kann nicht glauben, dass ich nicht wusste, dass es so etwas gibt.“

Die Ruinen stammen Dailymail zufolge aus dem 11. Jahrhundert, die Filiale eröffnete Ende 2020. „Es handelt sich um eine häusliche Struktur“, sagte Paul Duffy, Direktor der archäologischen Stätte, gegenüber RTÉ News. Er geht davon aus, dass hier „die Vorfahren der Wikinger“ gelebt haben. In dem Lidl-Markt können Kunden auch die Überreste der Treppe eines Theaters aus dem 18. Jahrhundert bestaunen.

Die ersten Wikingerüberfälle auf Irland wurden im Jahr 795 nach Christus dokumentiert, informierte das National Museum of Ireland. Später gab es große Wikingerflotten bis hin zu befestigten Stützpunkten für größere Raubzüge. In Dublin wurden demnach die ersten befestigten Stützpunkte von den Wikingern errichtet. Daraus entwickelten sich im 10. Jahrhundert Irlands erste Städte. Eine überraschende Ausgrabung gab es auch in München – sogar Experten waren verblüfft. (kas)